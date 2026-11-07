Film to za mało. Melania Trump otrzyma własny serial

Czasami jeden film dokumentalny nie wystarczy, by wyczerpać wszelkie aspekty danego zagadnienia. Wówczas z pomocą przychodzi serial – naturalnie dłuższy, rozleglejszy i bardziej rozbudowany. Jak donosi dziś portal Variety, takim właśnie tematem okazały się losy Pierwszej Damy USA, Melanii Trump. Niewykorzystany materiał z głośnego filmu "Melania", który trafił do dystrybucji na początku roku, Prime Video już niebawem zamieni w dwuczęściowy dokumentalny serial. Dziennikarze dzielą się także datą premiery tej nadchodzącej produkcji, która została wyznaczona na 20 listopada tego roku.
Serial "Melania" – co wiemy
Zdaniem dziennikarzy serialowa "Melania"
ma zawierać nowe, nigdy wcześniej nieujawniane materiały. "Melania, The Series"
, bo tak będzie nazywała się produkcja, zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich będzie nazywać się "Family & Trust"
i skupi się na przygotowaniach kobiety do objęcia roli Pierwszej Damy. Druga, "Pride & Honor"
, będzie przedstawiała wydarzenia po inauguracji i objęciu urzędu przez Donalda Trumpa
.
Za produkcję będzie odpowiadała ta sama ekipa twórców, która stworzyła film – serial będzie niejako kontynuował historię pełnometrażowej "Melanii"
, która trafiła do kin 30 stycznia tego roku. Film dokumentalny w reżyserii Bretta Ratnera
(produkowany m.in. przez samą Melanię Trump
) zgarnął w kasach kin 16,6 miliona dolarów. To wynik niezły jak na produkcję dokumentalną o tak polaryzującym temacie, ale zdecydowanie za mało, by Amazon miał szansę na nim zarobić. Według Variety gigant wydał blisko 40 milionów na same prawa do dokumentu i blisko drugie tyle na jego marketing.
Filmową "Melanię
" recenzowaliśmy także na naszym serwisie. Jakub Majmurek w swojej recenzji pisał między innymi: Słowo "korupcja" oznacza nie tylko przekupstwo, ale też ogólne zepsucie. W tradycji amerykańskiego republikanizmu, od czasów ojców założycieli, jednym z fundamentalnych tematów jest to, jak uchronić republikę przed zepsuciem. "Melania" staje się mimowolnie dokumentem tego, jak daleko zaszło dziś zepsucie amerykańskiej republiki na każdym możliwym poziomie: od wielkiej polityki, przez jej splot z oligarchami, po jakość elit i ich kultury.
Pełny tekst recenzji filmu "Melania
" znajdziecie klikając TUTAJ
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"Melania" – zwiastun filmu