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Film to za mało. Melania Trump otrzyma własny serial

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Melania%22%3A+serial+w+drodze.+Na+Prime+Video+ju%C5%BC%C2%A020+listopada-169557
Film to za mało. Melania Trump otrzyma własny serial
źródło: Getty Images
autor: Samuel Corum
Czasami jeden film dokumentalny nie wystarczy, by wyczerpać wszelkie aspekty danego zagadnienia. Wówczas z pomocą przychodzi serial – naturalnie dłuższy, rozleglejszy i bardziej rozbudowany. Jak donosi dziś portal Variety, takim właśnie tematem okazały się losy Pierwszej Damy USA, Melanii Trump. Niewykorzystany materiał z głośnego filmu "Melania", który trafił do dystrybucji na początku roku, Prime Video już niebawem zamieni w dwuczęściowy dokumentalny serial. Dziennikarze dzielą się także datą premiery tej nadchodzącej produkcji, która została wyznaczona na 20 listopada tego roku.

Serial "Melania" – co wiemy



Zdaniem dziennikarzy serialowa "Melania" ma zawierać nowe, nigdy wcześniej nieujawniane materiały. "Melania, The Series", bo tak będzie nazywała się produkcja, zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich będzie nazywać się "Family & Trust" i skupi się na przygotowaniach kobiety do objęcia roli Pierwszej Damy. Druga, "Pride & Honor", będzie przedstawiała wydarzenia po inauguracji i objęciu urzędu przez Donalda Trumpa.



Za produkcję będzie odpowiadała ta sama ekipa twórców, która stworzyła film – serial będzie niejako kontynuował historię pełnometrażowej "Melanii", która trafiła do kin 30 stycznia tego roku. Film dokumentalny w reżyserii Bretta Ratnera (produkowany m.in. przez samą Melanię Trump) zgarnął w kasach kin 16,6 miliona dolarów. To wynik niezły jak na produkcję dokumentalną o tak polaryzującym temacie, ale zdecydowanie za mało, by Amazon miał szansę na nim zarobić. Według Variety gigant wydał blisko 40 milionów na same prawa do dokumentu i blisko drugie tyle na jego marketing. 

Filmową "Melanię" recenzowaliśmy także na naszym serwisie. Jakub Majmurek w swojej recenzji pisał między innymi: Słowo "korupcja" oznacza nie tylko przekupstwo, ale też ogólne zepsucie. W tradycji amerykańskiego republikanizmu, od czasów ojców założycieli, jednym z fundamentalnych tematów jest to, jak uchronić republikę przed zepsuciem. "Melania" staje się mimowolnie dokumentem tego, jak daleko zaszło dziś zepsucie amerykańskiej republiki na każdym możliwym poziomie: od wielkiej polityki, przez jej splot z oligarchami, po jakość elit i ich kultury. 

Pełny tekst recenzji filmu "Melania" znajdziecie klikając TUTAJ.

"Melania" – zwiastun filmu





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