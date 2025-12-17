"Melania": Dokument o żonie prezydenta Stanów Zjednoczonych otrzymał pierwszy zwiastun

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu "Melania" – głośnego jeszcze przed premierą dokumentu o Pierwszej Damie Stanów Zjednoczonych, Melanii Trump. Dzieło wracającego z twórczego niebytu Bretta Ratnera będzie można obejrzeć już na początku przyszłego roku. Materiał promujący film zamieszczamy poniżej.
"Melania" – zwiastun filmu
"Melania" – co wiemy?
"Melania
" elektryzuje kinomanów na całym świecie nie tylko przez wzgląd na główną bohaterkę dokumentu albo dostęp do zupełnie unikatowych materiałów, kręconych w trakcie prezydenckiej kampanii. Wrażenie na opinii publicznej robi również kwota, którą Amazon zdecydował się zapłacić za prawa do produkcji. Gigant wydał bowiem aż 40 milionów dolarów, by film pojawił się ekskluzywnie na ich platformie streamingowej Prime Video. "Melanię
" będzie można jednak obejrzeć także w kinach. W Stanach Zjednoczonych i innych wybranych krajach dokument trafi na wielkie ekrany już 30 stycznia. W tej chwili nie wiadomo, czy Polska zostanie jednym z nich.
Według opisu "Melania
" zabierze widzów za kulisy wydarzeń rozgrywających się w ciągu 20 dni poprzedzających zaprzysiężenie prezydenta Trumpa
w 2025 roku. Wszystko z punktu widzenia nowej Pierwszej Damy. Wkroczymy do świata Melanii Trump
, która nadzoruje plany inauguracji i lawiruje pośród zawiłości procesu przekazywania władzy w Białym Domu. A wszystko to w czasie ponownego wkraczania jej rodziny w światła reflektorów publicznego życia. Producenci filmu zapewniają, że ekipa miała dostęp tam, gdzie kamery normalnie mają zakaz wstępu i towarzyszyła Pierwszej Damie w czasie prywatnych rozmów.
Getty Images © Chip Somodevilla
Dla Bretta Ratnera
jest to ważny krok na drodze do powrotu do Hollywood. Od czasu klapy widowiska "Hercules
" w 2014 roku nie nakręcił żadnego filmu. Złożyło się na to nie tylko fiasko finansowe tej produkcji, ale również liczne oskarżenia o niestosowne zachowania, molestowanie oraz gwałt. W 2018 roku Warner rozwiązał wart 450 milionów dolarów kontrakt z jego firmą producencką. Ostatnim filmem, przy którym widniało nazwisko Ratnera
w jakiejkolwiek roli jest "Układ idealny
" z 2019 roku.