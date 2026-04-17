"Metro 2039" nadchodzi! Zobacz zwiastun

O grze "Metro 2039"

Zwiastun gry "Metro 2039"

Przez ćwierć wieku ostatni ludzie, którzy przetrwali wojnę atomową, zaciekle walczyli w głębi tuneli metra pod skażoną Moskwą. Teraz w końcu zjednoczyli się pod jednym sztandarem – Novoreichu, któremu przewodzi nowy Führer: legendarny Spartanin, Hunter. Führer obiecuje zbawienie i nowe życie na powierzchni, ale w rzeczywistości społeczności pozostają uwięzione głęboko w metrze, zalewane propagandą i dezinformacją, cierpiąc pod jego autorytarnym reżimem.Wcielisz się w obcego, samotnika nawiedzanego przez koszmary na jawie, zmuszonego do odbycia przerażającej podróży powrotnej do Metra, miejsca, do którego przysięgał, że nigdy nie wróci. Obcy będzie głównym bohaterem z pełnym dubbingiem, co stanowi znaczący krok w kierunku głębszego zanurzenia się w kultowej, nastrojowej narracji "Metro".Twórcy zapowiadają starannie dopracowaną, fabularną kampanię FPS dla jednego gracza, klaustrofobiczną, wciągającą atmosferę i psychologiczny horror.