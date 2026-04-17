Newsy Gry "Metro 2039" nadchodzi! Zobacz zwiastun
"Metro 2039" nadchodzi! Zobacz zwiastun

&quot;Metro 2039&quot; nadchodzi! Zobacz zwiastun
Fani serii "Metro" mają powody do radości. 4A Games właśnie zapowiedziało, że gra "Metro 2039" trafi na rynek "jeszcze tej zimy".

Przez ćwierć wieku ostatni ludzie, którzy przetrwali wojnę atomową, zaciekle walczyli w głębi tuneli metra pod skażoną Moskwą. Teraz w końcu zjednoczyli się pod jednym sztandarem – Novoreichu, któremu przewodzi nowy Führer: legendarny Spartanin, Hunter. Führer obiecuje zbawienie i nowe życie na powierzchni, ale w rzeczywistości społeczności pozostają uwięzione głęboko w metrze, zalewane propagandą i dezinformacją, cierpiąc pod jego autorytarnym reżimem.


Wcielisz się w obcego, samotnika nawiedzanego przez koszmary na jawie, zmuszonego do odbycia przerażającej podróży powrotnej do Metra, miejsca, do którego przysięgał, że nigdy nie wróci. Obcy będzie głównym bohaterem z pełnym dubbingiem, co stanowi znaczący krok w kierunku głębszego zanurzenia się w kultowej, nastrojowej narracji "Metro".

Twórcy zapowiadają starannie dopracowaną, fabularną kampanię FPS dla jednego gracza, klaustrofobiczną, wciągającą atmosferę i psychologiczny horror.

"Metro 2039" trafi na platformy Xbox Series S|X, PlayStation 5 oraz PC.

Zwiastun gry "Metro 2039"




