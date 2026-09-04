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"Metro 2039" z nowym zwiastunem i datą premiery

youtube.com / autor: /
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&quot;Metro 2039&quot; z nowym zwiastunem i datą premiery
Mamy dobrą wiadomość dla osób czekających na grę "Metro 2039". Wczoraj ogłoszono datę premiery.

Czas zacząć oszczędzać. "Metro 2039" z premierą za kilka miesięcy



Gra trafi na platformy Xbox Series S|X, PlayStation 5 oraz PC. Wczoraj miliony graczy dowiedziały się, że będą mogli zagrać w "Metro 2039" już 4 lutego!

Przez ćwierć wieku ostatni ludzie, którzy przetrwali wojnę atomową, zaciekle walczyli w głębi tuneli metra pod skażoną Moskwą. Teraz w końcu zjednoczyli się pod jednym sztandarem – Novoreichu, któremu przewodzi nowy Führer: legendarny Spartanin, Hunter. Führer obiecuje zbawienie i nowe życie na powierzchni, ale w rzeczywistości społeczności pozostają uwięzione głęboko w metrze, zalewane propagandą i dezinformacją, cierpiąc pod jego autorytarnym reżimem.


Wcielisz się w Obcego, samotnika nawiedzanego przez koszmary na jawie, zmuszonego do odbycia przerażającej podróży powrotnej do Metra, miejsca, do którego przysięgał, że nigdy nie wróci. Obcy będzie głównym bohaterem z pełnym dubbingiem, co stanowi znaczący krok w kierunku głębszego zanurzenia się w kultowej, nastrojowej narracji "Metro".

Twórcy zapowiadają starannie dopracowaną, fabularną kampanię FPS dla jednego gracza, klaustrofobiczną, wciągającą atmosferę i psychologiczny horror.

Zwiastun gry "Metro 2039"




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