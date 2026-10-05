"Miami Vice": Czy nowa wersja filmu podoba się fanom?

Podczas trwającego w Los Angeles Beyond Fest Michael Mann zaprezentował nową wersję reżyserską swojego "Miami Vice" – filmu, który 20 lat wcześniej podzielił krytyków. Wygląda na to, że tym razem podzielił widownię.
Czym Michael Mann rozwścieczył fanów "Miami Vice"?
Jak podaje blog World of Reel, podczas odbywającej się po pokazie sesji Q&A, fani nie kryli rozczarowania zmianami wprowadzonymi przez Manna. Powodem rozczarowania była m.in. finałowa sekwencja. Nowa wersja kończy się ujęciem łodzi Isabelli (Gong Li
) wypływającej w morze oraz Crocketta (Colin Farrell
), który stoi samotnie przy swoim samochodzie. Kolejne wydarzenia – nalot na opuszczoną posiadłość Montoyi (Luis Tosar
) oraz scena z Tubbsem (Jamie Foxx
) i Trudy (Naomie Harris
) w szpitalu – zostały pominięte. Zrezygnowano też z piosenki "In the Air Tonight", którą można było usłyszeć podczas napisów końcowych.
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Michael Mann podczas festiwalu w Wenecji w 2023 roku
Pominięto też rozgrywającą się na parkingu przyczep kempingowych scenę, w której Crockett dusi mężczyznę, oraz obecny w wersji "Unrated Director's Edition" fragment, w którym Isabella opowiada Crockettowi o domu swojej ciotki na Kubie. Poza tym najnowsza wersja ma być zbliżona do wydanej w 2008 roku wersji. Podobnie jak ona nie zaczyna się od sceny w nocnym klubie, lecz od wyścigu szybkich łodzi motorowych.
Zobacz zwiastun "Miami Vice"
Film "Miami Vice
" Michaela Manna
zadebiutował na ekranach w 2006 roku. Detektywi Crockett i Tubbs infiltrowali w nim struktury niebezpiecznego kartelu narkotykowego. Przypominamy zwiastun:
"Miami Vice '85" w drodzeJoseph Kosinski
pracuje tymczasem nad "Miami Vice '85
" – filmem zainspirowanym pilotowym odcinkiem i pierwszym sezonem "Policjantów z Miami". W obsadzie znaleźli się Austin Butler
i Michael B. Jordan
, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa, oraz Alden Ehrenreich
, Whitney Peak
, Camila Morrone
, Danny Ramirez
, John Leguizamo
, Andrew Schulz
i Edi Gathegi
.