Czy Michael B. Jordan jest wart 18 milionów dolarów?

98. gala wręczenia Oscarów była wielkim tryumfem Michaela B. Jordana, który zgarnął statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Sukces aktora może jednak oznaczać kłopoty dla twórców kolejnego filmu z jego udziałem.
"Miami Vice" zagrożone? Michael B. Jordan chce więcej pieniędzy
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Michael B. Jordan
został wytypowany na jedną z gwiazd zbliżającego się "Miami Vice
", nad którym pracuje Joseph Kosinski
). Według bloga World of Reel nowy agent doradził aktorowi, aby poczekał z domknięciem negocjacji, aż znane będą wyniki oscarowej gali. Zwycięstwo znacznie podwyższyło wartość Jordana: ma on teraz żądać 18 milionów dolarów – ok. dwa razy więcej niż przeznaczono na honorarium partnerującego mu Austina Butlera.
Co więcej, jeśli w przeciwnika Crocketta i Tubbsa miałby się wcielić Tom Cruise
), oznaczałoby to, że na same gaże trzech głównych aktorów twórcy musieliby przeznaczyć jakieś 50 milionów dolarów. Czy odpowiedzialny za projekt Universal zdecyduje się na taki wydatek? Tego na razie nie wiadomo. Początek zdjęć zaplanowany był na lato tego roku. Niewykluczone jednak, że przez przedłużające się negocjacje dojdzie do opóźnień.
Austin Butler na premierze dokumentu muzycznego "EPiC: Elvis Presley in Concert"
Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Kosinski
będzie także jednym z producentów. Nad scenariuszem na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
pracują Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Twórcy "Grzeszników
" opuścili oscarową galę z czterema statuetkami. Poza Michaelem B. Jordanem
nagrodzeni zostali Ryan Coogler
(najlepszy scenariusz oryginalny), Ludwig Göransson
(najlepsza muzyka) oraz Autumn Durald Arkapaw
(najlepsze zdjęcia). Przypominamy zwiastun: