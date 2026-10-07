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Grał z Joanną Kulig. Teraz zagra w "Miami Vice '85"

Deadline / autor: /
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Grał z Joanną Kulig. Teraz zagra w &quot;Miami Vice '85&quot;
źródło: Getty Images
autor: Amanda Edwards
Choć premiera "Miami Vice '85" zaplanowana jest dopiero na 2028 rok, projekt Josepha Kosinskiego jest jednym z najgorętszych tematów w branży. Regularnie spływają do nas informacje o nowych nazwiskach w obsadzie. Pora na kolejne.

André Holland w obsadzie "Miami Vice '85"


Do obsady "Miami Vice '85" dołączył André Holland. Szczegóły dotyczące jego postaci trzymane są w tajemnicy.  Gwiazdami projektu są Austin Butler i Michael B. Jordan, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa. Do tej pory potwierdzono udział Aldena Ehrenreicha, Whitney Peak, Camili Morrone, Danny'ego Ramireza, Johna Leguizamo, Andrew Schulza, Ediego Gathegiego i Waltona Gogginsa

Don Johnson i Philip Michael Thomas jako Crockett i Tubbs w serialu "Policjanci z Miami"

Kim jest André Holland? Zobacz zwiastun serialu "The Eddy"


André Holland to amerykański aktor najlepiej znany z ról w oscarowym "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa oraz serialu "The Knick". W jego CV znajdziemy też takie filmy jak "42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy", "Selma", "Pomiędzy" i "Do ostatniej kości". Występował również w serialach "American Horror Story: Roanoke", "Castle Rock" czy "The Eddy", w którym partnerował Joannie Kulig. Przypominamy zwiastun: 



O "Miami Vice '85"


Twórcy "Miami Vice '85" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer.

Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruise'em i "F1" z Bradem Pittem:



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