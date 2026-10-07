Grał z Joanną Kulig. Teraz zagra w "Miami Vice '85"

Choć premiera "Miami Vice '85" zaplanowana jest dopiero na 2028 rok, projekt Josepha Kosinskiego jest jednym z najgorętszych tematów w branży. Regularnie spływają do nas informacje o nowych nazwiskach w obsadzie. Pora na kolejne.
André Holland w obsadzie "Miami Vice '85"
Do obsady "Miami Vice '85
" dołączył André Holland
. Szczegóły dotyczące jego postaci trzymane są w tajemnicy. Gwiazdami projektu są Austin Butler
i Michael B. Jordan
, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa. Do tej pory potwierdzono udział Aldena Ehrenreicha
, Whitney Peak
, Camili Morrone
, Danny'ego Ramireza
, Johna Leguizamo
, Andrew Schulza
, Ediego Gathegiego
i Waltona Gogginsa
.
Don Johnson i Philip Michael Thomas jako Crockett i Tubbs w serialu "Policjanci z Miami"
Kim jest André Holland? Zobacz zwiastun serialu "The Eddy"André Holland
to amerykański aktor najlepiej znany z ról w oscarowym "Moonlight
" Barry'ego Jenkinsa
oraz serialu "The Knick
". W jego CV znajdziemy też takie filmy jak "42 – Prawdziwa historia amerykańskiej legendy
", "Selma
", "Pomiędzy" i "Do ostatniej kości
". Występował również w serialach "American Horror Story: Roanoke
", "Castle Rock
" czy "The Eddy
", w którym partnerował Joannie Kulig
. Przypominamy zwiastun:
O "Miami Vice '85"
Twórcy "Miami Vice '85
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick
" z Tomem Cruise'em
i "F1
" z Bradem Pittem
: