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Nowe nazwisko w obsadzie "Miami Vice '85"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Miami+Vice+%2785%22%3A+Camila+Morrone+zagra+z+Michaelem+B.+Jordanem+i+Austinem+Butlerem-168160
Nowe nazwisko w obsadzie &quot;Miami Vice '85&quot;
źródło: materialy promocyjne
Prace nad "Miami Vice '85" nabierają tempa. Właśnie poznaliśmy nowe nazwisko w obsadzie filmu, którego gwiazdami będą Austin Butler i Michael B. Jordan.

Camila Morrone w obsadzie "Miami Vice '85"


Jak podaje Deadline, do obsady "Miami Vice '85" dołączyła Camila Morrone (na zdjęciu niżej). Szczegóły dotyczące jej roli nie zostały ujawnione. Wcześniej w tym tygodniu potwierdzono udział Whitney Peak

GettyImages-2274532466.jpg Getty Images © Julian Hamilton

Twórcy nowego "Miami Vice" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer

Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruise'em i "F1" z Bradem Pittem:




Skąd znamy Camilę Morrone? Zobacz zwiastun "Tu stanie się coś strasznego"


Camila Morrone to amerykańska aktorka o argentyńskich korzeniach najlepiej znana z serialu "Tu zdarzy się coś strasznego" (zwiastun poniżej). W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Życzenie śmierci", "Mickey i niedźwiedź" czy "Słodki przekręt" oraz seriale "Daisy Jones and the Six" i "Nocny recepcjonista". Na etapie postprodukcji jest nowa serialowa adaptacja "Wieku niewinności", w której przypadła jej rola hrabiny Ellen Olenskiej.

 

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