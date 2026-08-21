Nowe nazwisko w obsadzie "Miami Vice '85"

Prace nad "Miami Vice '85" nabierają tempa. Właśnie poznaliśmy nowe nazwisko w obsadzie filmu, którego gwiazdami będą Austin Butler i Michael B. Jordan.
Camila Morrone w obsadzie "Miami Vice '85"
Jak podaje Deadline, do obsady "Miami Vice '85
" dołączyła Camila Morrone
(na zdjęciu niżej). Szczegóły dotyczące jej roli nie zostały ujawnione. Wcześniej w tym tygodniu potwierdzono udział Whitney Peak
.
Getty Images © Julian Hamilton
Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick
" z Tomem Cruise'em
i "F1
" z Bradem Pittem
:
Skąd znamy Camilę Morrone? Zobacz zwiastun "Tu stanie się coś strasznego"Camila Morrone
to amerykańska aktorka o argentyńskich korzeniach najlepiej znana z serialu "Tu zdarzy się coś strasznego
" (zwiastun poniżej). W jej filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Życzenie śmierci
", "Mickey i niedźwiedź
" czy "Słodki przekręt
" oraz seriale "Daisy Jones and the Six
" i "Nocny recepcjonista
". Na etapie postprodukcji jest nowa serialowa adaptacja "Wieku niewinności
", w której przypadła jej rola hrabiny Ellen Olenskiej.