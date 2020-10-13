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Gwiazda młodego pokolenia w "Miami Vice '85"

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Gwiazda młodego pokolenia w &quot;Miami Vice '85&quot;
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
W ostatnich miesiącach regularnie informowaliśmy o powiększającej się obsadzie "Miami Vice '85". Obok wcielających się w Crocketta i Tubbsa Austina Butlera i Michaela B. Jordana w filmie zobaczymy m.in. Whitney Peak, Camilę Morrone, Ediego Gathegiego, Johna Leguizamo i Waltona Gogginsa. Najnowsze zdjęcia z planu ujawniły nową gwiazdę.

"Miami Vice '85": Dominic Sessa w obsadzie


Na najnowszych zdjęciach z planu "Miami Vice '85" możemy zobaczyć Dominica Sessę, którego udział nie został wcześniej ujawniony. Fotografie, na których znajdują się także Austin Butler i Danny Ramirez, publikujemy poniżej: 

GettyImages-2299431696.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin
GettyImages-2299431879.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin

GettyImages-2299431507.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin

Twórcy nowego "Miami Vice" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer.

Skąd znamy Dominica Sessę?


Dominic Sessa zadebiutował rolą Angusa – chłopaka zmuszonego, by spędzić ferie w towarzystwie nielubianego nauczyciela – w komediodramacie "Przesilenie zimowe". Przyniosła mu ona m.in. nagrodę Independent Spirit oraz Critic's Choice dla najlepszego młodego aktora. W kolejnych latach wystąpił m.in. w czarnej komedii "Tow", "Iluzji 3" i świątecznej komedii "Co. Za. Radość.", w której partnerował m.in. Michelle Pfeiffer. Aktualnie jego filmografię zamyka dramat biograficzny "Tony". 

Zobacz zwiastun filmu "Tony"


"Tony" to opowieść o młodości Anthony'ego Bourdaina – aspirującego pisarza, który po tym, jak nie dostaje stypendium, podejmuje pracę w kuchni. Sessie partnerowali m.in. Emilia Jones, Leo Woodall i Antonio Banderas. Przypominamy zwiastun: 


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