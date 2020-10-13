Gwiazda młodego pokolenia w "Miami Vice '85"

W ostatnich miesiącach regularnie informowaliśmy o powiększającej się obsadzie "Miami Vice '85". Obok wcielających się w Crocketta i Tubbsa Austina Butlera i Michaela B. Jordana w filmie zobaczymy m.in. Whitney Peak, Camilę Morrone, Ediego Gathegiego, Johna Leguizamo i Waltona Gogginsa. Najnowsze zdjęcia z planu ujawniły nową gwiazdę.
"Miami Vice '85": Dominic Sessa w obsadzie
Na najnowszych zdjęciach z planu "Miami Vice '85
" możemy zobaczyć Dominica Sessę
, którego udział nie został wcześniej ujawniony. Fotografie, na których znajdują się także Austin Butler
i Danny Ramirez
, publikujemy poniżej:
Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin
Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Skąd znamy Dominica Sessę?Dominic Sessa
zadebiutował rolą Angusa – chłopaka zmuszonego, by spędzić ferie w towarzystwie nielubianego nauczyciela – w komediodramacie "Przesilenie zimowe
". Przyniosła mu ona m.in. nagrodę Independent Spirit oraz Critic's Choice dla najlepszego młodego aktora. W kolejnych latach wystąpił m.in. w czarnej komedii "Tow
", "Iluzji 3
" i świątecznej komedii "Co. Za. Radość.
", w której partnerował m.in. Michelle Pfeiffer
. Aktualnie jego filmografię zamyka dramat biograficzny "Tony
".
Zobacz zwiastun filmu "Tony"
"Tony
" to opowieść o młodości Anthony'ego Bourdaina
– aspirującego pisarza, który po tym, jak nie dostaje stypendium, podejmuje pracę w kuchni. Sessie partnerowali m.in. Emilia Jones
, Leo Woodall
i Antonio Banderas
. Przypominamy zwiastun: