Newsy Filmy Z "Supemana" do "Miami Vice '85"
Filmy

Z "Supemana" do "Miami Vice '85"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Miami+Vice+%2785%22%3A+Edi+Gathegi+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady.+Zagra+kluczow%C4%85+rol%C4%99-168874
Z &quot;Supemana&quot; do &quot;Miami Vice '85&quot;
źródło: Getty Images
autor: Olivia Wong
Joseph Kosinski pracuje nad "Miami Vice '85". Właśnie poznaliśmy nowego członka obsady. 

Kogo w "Miami Vice '85" zagra Edi Gathegi?


Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady "Miami Vice '85" dołączył Edi Gathegi. Jego bohater opisywany jest jako drobny oszust z wielkimi ambicjami. Pakuje się w kłopoty, które wkrótce zaczynają go przerastać. Ma to być kluczowa rola.

W obsadzie znaleźli się też Austin Butler i Michael B. Jordan, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa, oraz Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo i Andrew Schulz.


Twórcy nowego "Miami Vice" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer.

Kim jest Edi Gathegi? Zobacz zwiastun "Supermana"


Edi Gathegi to amerykański aktor pochodzenia kenijskiego najlepiej znany z roli Mistera Terrifica w "Supermanie" Jamesa Gunna (zwiastun poniżej). Występował też w sadze "Zmierzch" (jako Laurent) i serii "X-Men" (jako Darwin). W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Adrenalina", "Gdzie jesteś, Amando", "Wyrok śmierci", "Ryzykowny układ", "Księżniczka z ulicy", "Jego ostatnie życzenie" czy "Zemsta rewolwerowca". Chętnie gra w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "StartUpie", "For All Mankind", "Czarnej liście" czy "Czarnej liście: Odkupieniu". 



Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruise'em i "F1" z Bradem Pittem:




Zobacz zwiastun ""


Powiązane artykuły Edi Gathegi

Zobacz wszystkie artykuły

Miami Vice '85  (2028)

 Miami Vice '85

Miami Vice  (2006)

 Miami Vice

Policjanci z Miami  (1984)

 Policjanci z Miami

Miami Vice  (2004)

 Miami Vice

Najnowsze Newsy

Filmy

"28 lat później III" nadchodzi. Cillian Murphy powróci?

1 komentarz
Filmy

Nowy komiks twórcy "The Boys" w drodze na ekran

Filmy Box office

Polacy ruszyli do kin. Tłumy na pokazach "Lalki"

7 komentarzy
Filmy

"24 Jump Street" w kinach szybciej, niż myśleliście! Jest data premiery

1 komentarz
Filmy

Nicolas Cage porównał Marvela do wrestlingu

Festiwale i nagrody Filmy

Zaskoczeni? "Obsesja" to komedia... przynajmniej na Złotych Globach

6 komentarzy
VOD Seriale

Mike Flanagan chciałby trzech sezonów "Carrie"

1 komentarz