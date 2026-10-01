Z "Supemana" do "Miami Vice '85"

Joseph Kosinski pracuje nad "Miami Vice '85". Właśnie poznaliśmy nowego członka obsady.
Kogo w "Miami Vice '85" zagra Edi Gathegi?
Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady "Miami Vice '85
" dołączył Edi Gathegi
. Jego bohater opisywany jest jako drobny oszust z wielkimi ambicjami. Pakuje się w kłopoty, które wkrótce zaczynają go przerastać. Ma to być kluczowa rola.
W obsadzie znaleźli się też Austin Butler
i Michael B. Jordan
, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa, oraz Alden Ehrenreich
, Whitney Peak
, Camila Morrone
, Danny Ramirez
, John Leguizamo
i Andrew Schulz
.
Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Kim jest Edi Gathegi? Zobacz zwiastun "Supermana"Edi Gathegi
to amerykański aktor pochodzenia kenijskiego najlepiej znany z roli Mistera Terrifica w "Supermanie
" Jamesa Gunna
(zwiastun poniżej). Występował też w sadze "Zmierzch
" (jako Laurent) i serii "X-Men
" (jako Darwin). W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Adrenalina
", "Gdzie jesteś, Amando
", "Wyrok śmierci
", "Ryzykowny układ
", "Księżniczka z ulicy
", "Jego ostatnie życzenie
" czy "Zemsta rewolwerowca
". Chętnie gra w serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "StartUpie
", "For All Mankind
", "Czarnej liście
" czy "Czarnej liście: Odkupieniu
".
Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick
" z Tomem Cruise'em
i "F1
" z Bradem Pittem
:
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