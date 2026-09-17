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"Miami Vice '85": John Leguizamo w obsadzie. Zagra czarny charakter

The Hollywood Reporter / autor: /
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&quot;Miami Vice '85&quot;: John Leguizamo w obsadzie. Zagra czarny charakter
Powiększa się obsada filmu sensacyjnego "Miami Vice ’85" inspirowanego kultowymi "Policjantami z Miami". Angaż otrzymał właśnie John Leguizamo, któremu przypadła rola głównego złoczyńcy.

"Miami Vice ’85": szczegóły filmu



Według źródeł portalu Deadline aktor ma zagrać szefa kartelu. Prócz niego na ekranie zobaczymy Austina Butlera w roli Sonny'ego Crocketta i Michaela B. Jordana jako Rico Tubbsa. W obsadzie znaleźli się także Whitney Peak, Alden Ehrenreich, Camila Morrone i Danny Ramirez.

GettyImages-1485579569.jpg Getty Images © Kevin Mazur


Twórcy nowego "Miami Vice" zamierzają pokazać przepych i zepsucie tytułowego miasta połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer

Premierę zaplanowano na 19 maja 2028 roku.

Leguizamo mogliśmy zobaczyć w jednym z największych hitów kasowych tego roku - "Odysei". W najbliższym czasie aktor pojawi się również w nowym "Egzorcyście", a także kolejnym dziele twórców oscarowego "Wszystko wszędzie naraz". 

Zwiastun filmu "Odyseja"



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