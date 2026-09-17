"Miami Vice '85": John Leguizamo w obsadzie. Zagra czarny charakter

Powiększa się obsada filmu sensacyjnego "Miami Vice ’85" inspirowanego kultowymi "Policjantami z Miami". Angaż otrzymał właśnie John Leguizamo, któremu przypadła rola głównego złoczyńcy.
"Miami Vice ’85": szczegóły filmu
Według źródeł portalu Deadline aktor ma zagrać szefa kartelu. Prócz niego na ekranie zobaczymy Austina Butlera
w roli Sonny'ego Crocketta i Michaela B. Jordana
jako Rico Tubbsa. W obsadzie znaleźli się także Whitney Peak
, Alden Ehrenreich
, Camila Morrone
i Danny Ramirez
.
Getty Images © Kevin Mazur
Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie tytułowego miasta połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Premierę zaplanowano na 19 maja 2028 roku. Leguizamo
mogliśmy zobaczyć w jednym z największych hitów kasowych tego roku - "Odysei
". W najbliższym czasie aktor pojawi się również w nowym "Egzorcyście
", a także kolejnym dziele twórców oscarowego "Wszystko wszędzie naraz
".
Zwiastun filmu "Odyseja"