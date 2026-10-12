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"Miami Vice '85": Tak wyglądają Austin Butler i Michael B. Jordan jako nowi policjanci z Miami

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https://www.filmweb.pl/news/%22Miami+Vice+%2785%22%3A+Tak+wygl%C4%85daj%C4%85+Austin+Butler+i+Michael+B.+Jordan+jako+nowi+policjanci+z+Miami-169057
&quot;Miami Vice '85&quot;: Tak wyglądają Austin Butler i Michael B. Jordan jako nowi policjanci z Miami
źródło: Getty Images
autor: Kevin Mazur
Wytwórnia Universal zaprezentowała pierwsze zdjęcia promujące film sensacyjny "Miami Vice '85". Możemy na nich zobaczyć odtwórców głównych ról w pełnych stylizacjach: Austina Butlera jako Crocketta oraz Michaela B. Jordana w roli Tubbsa.



"Miami Vice '85": szczegóły filmu



"Miami Vice '85" to kinowy remake klasycznego serialu "Policjanci z Miami" emitowanego w latach 1984-1990. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon produkcji z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick") będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha są Dan Gilroy i Eric Singer

W filmie detektywi Crockett i Tubbs z wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną policji w Miami przenikają pod przykrywką do przestępczego półświatka, by rozpracować i rozbić siatki kryminalne działające na południu Florydy.

W obsadzie prócz Butlera i Jordana znaleźli się m.in. Walton Goggins, John LeguizamoEdi Gathegi, Whitney Peak, Alden Ehrenreich, Camila Morrone i Danny Ramirez.  

Premiera: 19 maja 2028.

Zwiastun filmu "Miami Vice" z 2006 roku


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