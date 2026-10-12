"Miami Vice '85": Tak wyglądają Austin Butler i Michael B. Jordan jako nowi policjanci z Miami

Wytwórnia Universal zaprezentowała pierwsze zdjęcia promujące film sensacyjny "Miami Vice '85". Możemy na nich zobaczyć odtwórców głównych ról w pełnych stylizacjach: Austina Butlera jako Crocketta oraz Michaela B. Jordana w roli Tubbsa.
"Miami Vice '85": szczegóły filmu
"Miami Vice '85
" to kinowy remake klasycznego serialu "Policjanci z Miami
" emitowanego w latach 1984-1990. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon produkcji z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
("Top Gun: Maverick
") będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
W filmie detektywi Crockett i Tubbs z wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną policji w Miami przenikają pod przykrywką do przestępczego półświatka, by rozpracować i rozbić siatki kryminalne działające na południu Florydy.
W obsadzie prócz Butlera i Jordana znaleźli się m.in. Walton Goggins
, John Leguizamo
, Edi Gathegi
, Whitney Peak
, Alden Ehrenreich
, Camila Morrone
i Danny Ramirez
.
Premiera: 19 maja 2028.
Zwiastun filmu "Miami Vice" z 2006 roku