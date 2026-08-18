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"Miami Vice '85": Kto dołączył do obsady?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Miami+Vice+%2785%22%3A+Whitney+Peak+zagra+z+Michaelem+B.+Jordanem+i+Austinem+Butlerem-168104
&quot;Miami Vice '85&quot;: Kto dołączył do obsady?
źródło: materialy promocyjne
Trwają przygotowania do produkcji "Miami Vice '85" – filmu inspirowanego kultowym serialem "Policjanci z Miami". Do obsady dołączyła właśnie nowa osoba.

Whitney Peak spotka policjantów z Miami


Jak podaje Deadline, do obsady "Miami Vice '85" dołączyła Whitney Peak (na zdjęciu niżej). Szczegóły dotyczące jej roli nie zostały ujawnione. Aktorka będzie partnerowała Austinowi Butlerowi i Michaelowi B. Jordanowi, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa. Potwierdzono też udział Aldena Ehrenreicha.

GettyImages-2280025037.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey

Twórcy nowego "Miami Vice" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem i Philipem Michaelem Thomasem w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego YerkovichaDan Gilroy i Eric Singer.

Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick" z Tomem Cruise'em i "F1" z Bradem Pittem:




Skąd znamy Whitney Peak?


Whitney Peak to kanadyjska aktorka o ugandyjskich korzeniach. W jej filmografii znajdziemy m.in. seriale "Chilling Adventures of Sabrina", "Home Before Dark" i "Plotkara" oraz takie filmy jak "Gra o wszystko", "Hokus Pokus 2", a ostatnio "Meta" i "Morderczy żywioł". 

Zobacz zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"


Przypominamy zwiastun widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek", który trafi na ekrany kin w listopadzie tego roku. Whitney Peak wciela się w nim w Leonore Dove Baird – pochodzącą z Dystryktu 12 sympatię Haymitcha Abernathy'ego (Joseph Zada). 


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