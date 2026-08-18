"Miami Vice '85": Kto dołączył do obsady?

Trwają przygotowania do produkcji "Miami Vice '85" – filmu inspirowanego kultowym serialem "Policjanci z Miami". Do obsady dołączyła właśnie nowa osoba.
Whitney Peak spotka policjantów z Miami
Jak podaje Deadline, do obsady "Miami Vice '85
" dołączyła Whitney Peak
(na zdjęciu niżej). Szczegóły dotyczące jej roli nie zostały ujawnione. Aktorka będzie partnerowała Austinowi Butlerowi
i Michaelowi B. Jordanowi
, którzy wcielą się w Crocketta i Tubbsa. Potwierdzono też udział Aldena Ehrenreicha
.
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Twórcy nowego "Miami Vice
" zamierzają pokazać przepych i zepsucie Miami połowy lat 80. Inspiracją dla scenariusza ma być pilotowy odcinek oraz pierwszy sezon serialu z Donem Johnsonem
i Philipem Michaelem Thomasem
w rolach głównych. Reżyser Joseph Kosinski
będzie także jednym z producentów. Autorami scenariusza na podstawie postaci stworzonych przez Anthony'ego Yerkovicha
są Dan Gilroy
i Eric Singer
.
Filmy Josepha Kosinskiego w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Josepha Kosinskiego: "Top Gun: Maverick
" z Tomem Cruise'em
i "F1
" z Bradem Pittem
:
Skąd znamy Whitney Peak?Whitney Peak
to kanadyjska aktorka o ugandyjskich korzeniach. W jej filmografii znajdziemy m.in. seriale "Chilling Adventures of Sabrina
", "Home Before Dark
" i "Plotkara
" oraz takie filmy jak "Gra o wszystko
", "Hokus Pokus 2
", a ostatnio "Meta
" i "Morderczy żywioł
".
Zobacz zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Przypominamy zwiastun widowiska "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
", który trafi na ekrany kin w listopadzie tego roku. Whitney Peak wciela się w nim w Leonore Dove Baird – pochodzącą z Dystryktu 12 sympatię Haymitcha Abernathy'ego
(Joseph Zada
).