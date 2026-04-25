"Michael", a raczej "Jacksonian Rhapsody". Recenzja

Michael Jackson wrócił – na ekranie kinowym. Od piątku można oglądać biograficzne widowisko "Michael", w którym w postać króla popu wcielił się Jaafar Jackson. Jak broni się film jako widowisko muzyczne? Jak odnosi się reżyser Antoine Fuqua do otaczających muzyka kontrowersji? Przeczytajcie recenzję, którą napisał Łukasz Budnik.
Recenzujemy "Michaela" Jeśli chcielibyście porównać film Antoine'a Fuquy do którejś biografii z ostatniej dekady, najlepszym wyborem będzie "Bohemian Rhapsody". To filmy o bardzo podobnej konstrukcji (pewnie nieprzypadkowo oba wyprodukował Graham King), nastawione przede wszystkim na spektakl i odhaczenie znanych wydarzeń z życia muzyka
, pisze w swojej recenzji
Łukasz Budnik. I na tym poziomie – jako przegląd wydarzeń i jeden wielki teledysk ukazujący ikonę muzyki pop –"Michael" broni się najlepiej. Tym bardziej, że w centrum stawia Jaafara Jacksona, bratanka Michaela, który nie tylko jest do niego bardzo podobny, lecz także znakomicie odtwarza jego głos i ruch sceniczny (podobnie zresztą jak Juliano Valdi, wcielający się w młodszego Jacksona).Paradoksalnie jednak nie ma okazji szczególnie wykazać się aktorsko, z czym wiąże się największy problem "Michaela" – trudno zaangażować się w ten film emocjonalnie. Jako że film kończy się jeszcze w latach 80., temat oskarżeń o molestowanie seksualne nie wypływa w scenariuszu (a wszelkie interakcje Jacksona z dziećmi są w filmie pretekstem do ukazania, jak bardzo zależy mu na ich dobru i radości). Tak czy inaczej, próżno szukać w "Michaelu" sceny, w której pomyślelibyśmy, że Jackson kiepsko się zachował. Finał zapowiada jednak, że jego historia wciąż się nie skończyła, więc może potencjalny sequel pokaże go w innych barwach
Młody Michael Jackson (Juliano Krue Valdi
) jako ósme z dziesięciorga dzieci od najmłodszych lat jest przygotowywany do kariery muzycznej pod okiem surowego ojca (Colman Domingo
). Z rodzinnym zespołem Jackson Five odnosi pierwsze sukcesy, a już w wieku 13 lat rozpoczyna karierę solową. Również w dorosłości życiem Michaela (Jaafar Jackson
) rządzi muzyka.
Pod koniec lat 70. poznaje na planie filmowym Dianę Ross
(Kat Graham
) oraz producenta Quincy Jonesa
(Kendrick Sampson
), co zmienia jego muzyczne kierunki. Album "Off the Wall" (1979), wyprodukowany przez Jonesa, odnosi ogromny sukces, a w 1982 roku zostaje przebity przez przełomową i najlepiej sprzedającą się płytę "Thriller". Równolegle z tymi sukcesami dochodzi do zerwania współpracy z ojcem Joe
, którego Jackson zwalnia z funkcji menedżera i zastępuje prawnikiem Johnem Brancą
(Miles Teller
).