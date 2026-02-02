Będzie hit na miarę "Thrillera"? Pierwszy zwiastun "Michaela"

Studio Lionsgate zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun "Michaela" – długo oczekiwanego dramatu biograficznego o Michaelu Jacksonie. Czy film przyciągnie przed ekrany widownię porównywalną z tą, jaką gromadził na stadionach król popu? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Michael": Pierwszy pełny zwiastun biografii Michaela Jacksona
"Michael
" trafi na ekrany już w kwietniu tego roku. W tytułowej roli zobaczymy Jaafara Jacksona
– bratanka zmarłego w 2009 roku króla popu. Zobaczcie go w pierwszym pełnym zwiastunie:
W obsadzie znaleźli się też Colman Domingo
i Nia Long
jako Joego
i Katherine Jacksonów
, Jessica Sula
jako La Toya Jackson, Kat Graham
jako Diana Ross, Kendrick Sampson
jako Quincy Jones i Miles Teller
jako prawnik John Branca. Rola młodszej wersji tytułowego bohatera przypadła Juliano Valdiemu
, dla którego będzie to debiut na wielkim ekranie (do tej pory grał epizody w serialach i programach dla dzieci).
Juliano Valdi (w środku) jako młody Michael Jackson
Za sterami projektu stanął "Antoine Fuqua
("Dzień próby
", seria "Bez litości
") według scenariusza Johna Logana
("Gladiator
", "Skyfall
"). Stanowisko producenta piastuje Graham King
("Infiltracja
", "Bohemian Rhapsody
"). W projekt zaangażowani są także operator Dion Beebe
(Oscar za "Wyznania gejszy
"), scenografka Barbara Ling
(Oscar za "Pewnego razu... w Hollywood
"), charakteryzator Bill Corso (Oscar za "Lemony Snicket: Serię niefortunnych zdarzeń
"), operator dźwięku John Warhurst
(Oscar za "Bohemian Rhapsody
") i kostiumografka Marci Rodgers
("Czarne bractwo. BlacKkKlansman
").