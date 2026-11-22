Biograficzny film o Michaelu Jacksonie nie będzie ubiegał się o tegoroczne nagrody BAFTA. Decyzja jest o tyle zaskakująca, że produkcja Antoine'a Fuqui okazała się ogromnym sukcesem kasowym i przekroczyła granicę miliarda dolarów wpływów. Oficjalnie nie podano powodów takiej decyzji.
"Michael" bez brytyjskich Oscarów
W związku z tą decyzją szans na statuetkę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych nie będą mieli również Jaafar Jackson
, debiutujący na ekranie w tytułowej roli, czyli jako swój wujek, oraz Colman Domingo
. Podobnie – ekipa techniczna filmu, która nie będzie miała szansy na nominacje w kategoriach związanych z realizacją produkcji.
Colman Domingo w filmie "Michael"
Producent "Michaela" ostro krytykował BAFTA
W tle pojawia się być może istotny konflikt. Graham King
, producent "Michaela
", w lutym ubiegłego roku ostro wypowiedział się na temat BAFTA i BBC po głośnym incydencie podczas ceremonii.
Chodziło o sytuację z udziałem Johna Davidsona, działacza zaangażowanego w kampanię na rzecz osób z zespołem Tourette’a. Davidson, który zmaga się z mimowolnymi wokalizacjami związanymi z chorobą, wypowiedział rasistowskie określenie na "N" w momencie, gdy Michael B. Jordan
i Delroy Lindo
wręczali pierwszą nagrodę wieczoru za film "Grzesznicy
". BBC zdecydowało się wyemitować tę część ceremonii mimo dwugodzinnego opóźnienia transmisji.
King nie krył wówczas oburzenia.
"Od lat BAFTA i BBC wielokrotnie wykazują się brakiem wrażliwości kulturowej i wyczucia" – napisał w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie GK Films. Zarzucił również obu organizacjom brak odpowiedzialności za własne działania i zaniechania, określając ich postępowanie jako "lekkomyślne i niedopuszczalne".
Jaffar Jackson w "Michaelu"
Nie wiadomo, czy to właśnie ta sytuacja miała wpływ na tegoroczną decyzję.
"Michael" podbija kina, ale omija BAFTA
Decyzja dotycząca "Michaela
" jest tym bardziej interesująca, że film Fuqui
ma za sobą wyjątkowo udaną premierę. Produkcja przedstawiająca historię Króla Popu przekroczyła miliard dolarów wpływów z kin na całym świecie.
W tytułowej roli wystąpił Jaafar Jackson
, dla którego jest to debiut filmowy. W obsadzie znaleźli się również Nia Long
, Juliano Valdi
, Laura Harrier
i Mike Myers
, a także Miles Teller
i Colman Domingo
.
"Michael" – zobacz zwiastun