"Michael" za chwilę na VOD. Wielki hit kinowy wreszcie do obejrzenia w domu

Już wkrótce do kin w Japonii trafi jeden z największych hitów tego roku, muzyczna biografia "Michael". Ale dla wielu osób ważniejszą informacją będzie ta, że Lionsgate jest już gotowe wprowadzić film na rynek VOD.

Jest data premiery VOD filmu "Michael"



Lionsgate oficjalnie potwierdziło, że w Ameryce "Michael" trafi na platformy streamingowe już 9 czerwca. Oczywiście na razie będzie można go kupić w wersji cyfrowej lub też wypożyczyć.

Wersja cyfrowa filmu "Michael" został wzbogacona o dodatki:

Don't Stop 'Til You Get Enough: The Making of Michael
Home Is Where His Heart Is: Behind the Gates of Hayvenhurst
In the Mirror: “Billie Jean” Time-lapse
In the Mirror: “Thriller” Zombie Time-lapse
In the Mirror: “Off the Wall” Time-lapse
In the Mirror: Joe Jackson Time-lapse 


Lionsgate ogłosiło również, kiedy film "Michael" zadebiutuje na nośnikach fizyczny. Wersje 4K UHD, Blu-ray i DVD będą miały premierę 14 lipca. Oprócz filmu będą też dostępne dodatki:

First Look
Becoming Michael
Before the Big Screen
On the Set of Michael
Trailers
In the Mirror: Becoming Michael & Joe Time-lapses 

"Michael" trafił do kin w kwietniu. Obraz okazał się olbrzymimi przebojem. Muzyczna biografia Michaela Jacksona zarobiła już na całym świecie prawie 850 milionów dolarów. Z tego z Ameryki pochodzi ponad 340 milionów.

Lionsgate już zapowiada realizację sequela. Jednak szczegóły projektu nie są znane.

