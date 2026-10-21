"Michael" powalczy o Złote Globy jako dramat, nie musical. Zgłoszenie studia odrzucone

Film biograficzny "Michael" w reżyserii Antoine’a Fuquy nie powalczy o Złote Globy w kategoriach musicalowych i komediowych. Organizatorzy odrzucili zgłoszenie studia Lionsgate, co oznacza, że Jaafar Jackson, odtwórca głównej roli, będzie rywalizował o statuetkę dla najlepszego aktora w dramacie. Studio zapowiedziało, że nie zamierza rezygnować i będzie walczyć z tą decyzją.
Złote Globy są niekonsekwentne?
Lionsgate miało powody, by zgłosić film do kategorii musicalowej lub komediowej - to właśnie tam konkurencja bywa mniej wymagająca niż w kategoriach dramatycznych. "Michael
" opowiada o życiu Michaela Jacksona
, a muzyka i występy sceniczne są jego istotną częścią. Ostatecznie organizatorzy uznali jednak, że produkcja nie spełnia kryteriów wymaganych do rywalizacji w tych kategoriach.
Decyzja wywołała komentarze dotyczące konsekwencji, z jaką Złote Globy
stosują własne zasady. Jak zauważa serwis World of Reel, organizatorzy potrafią rygorystycznie podchodzić do klasyfikacji musicali, a jednocześnie dopuszczać do kategorii komediowych filmy, które trudno jednoznacznie uznać za komedie. Przykładem ma być horror "Obsesja
", zgłoszony właśnie w tej kategorii.
Nie jest to pierwszy raz, gdy podział gatunkowy na Złotych Globach
budzi wątpliwości. W przeszłości "Marsjanin
" Ridleya Scotta
rywalizował w kategorii komediowej i zdobył nagrodę dla najlepszego filmu. Matt Damon
otrzymał zaś statuetkę dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Z drugiej strony biografie muzyków, takie jak "Ray
" i "Spacer po linie
", też były wcześniej nagradzane w kategoriach musicalowych i komediowych.
W przypadku "Michaela
" decyzja ma znaczenie również dla Jaafara Jacksona
, dla którego jest to pierwsza główna rola filmowa. Kategoria dramatu oznacza dla niego rywalizację z aktorami z produkcji stricte dramatycznych.
"Michael" - zwiastun