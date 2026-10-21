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"Michael" powalczy o Złote Globy jako dramat, nie musical. Zgłoszenie studia odrzucone

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Michael%22+z+Jaafarem+Jacksonem+powalczy+o+Z%C5%82ote+Globy+jako+dramat%2C+nie+musical-169223
&quot;Michael&quot; powalczy o Złote Globy jako dramat, nie musical. Zgłoszenie studia odrzucone
Film biograficzny "Michael" w reżyserii Antoine’a Fuquy nie powalczy o Złote Globy w kategoriach musicalowych i komediowych. Organizatorzy odrzucili zgłoszenie studia Lionsgate, co oznacza, że Jaafar Jackson, odtwórca głównej roli, będzie rywalizował o statuetkę dla najlepszego aktora w dramacie. Studio zapowiedziało, że nie zamierza rezygnować i będzie walczyć z tą decyzją.

Złote Globy są niekonsekwentne?




Lionsgate miało powody, by zgłosić film do kategorii musicalowej lub komediowej - to właśnie tam konkurencja bywa mniej wymagająca niż w kategoriach dramatycznych. "Michael" opowiada o życiu Michaela Jacksona, a muzyka i występy sceniczne są jego istotną częścią. Ostatecznie organizatorzy uznali jednak, że produkcja nie spełnia kryteriów wymaganych do rywalizacji w tych kategoriach.

Decyzja wywołała komentarze dotyczące konsekwencji, z jaką Złote Globy stosują własne zasady. Jak zauważa serwis World of Reel, organizatorzy potrafią rygorystycznie podchodzić do klasyfikacji musicali, a jednocześnie dopuszczać do kategorii komediowych filmy, które trudno jednoznacznie uznać za komedie. Przykładem ma być horror "Obsesja", zgłoszony właśnie w tej kategorii.

Nie jest to pierwszy raz, gdy podział gatunkowy na Złotych Globach budzi wątpliwości. W przeszłości "Marsjanin" Ridleya Scotta rywalizował w kategorii komediowej i zdobył nagrodę dla najlepszego filmu. Matt Damon otrzymał zaś statuetkę dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Z drugiej strony biografie muzyków, takie jak "Ray" i "Spacer po linie", też były wcześniej nagradzane w kategoriach musicalowych i komediowych.

W przypadku "Michaela" decyzja ma znaczenie również dla Jaafara Jacksona, dla którego jest to pierwsza główna rola filmowa. Kategoria dramatu oznacza dla niego rywalizację z aktorami z produkcji stricte dramatycznych.

"Michael" - zwiastun



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