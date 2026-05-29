Cannes: "Midnight Library" jednym z najdroższych filmów targów

Studio Paramount wylicytowało prawa do dramatu fantasy "Midnight Library". Adaptacja książki Matta Haiga z Florence Pugh w roli głównej jest jednym z najdroższych tytułów, jakie zaprezentowano podczas targów towarzyszącym festiwalowi w Cannes.
Co wiemy o "Midnight Library"?
Za sterami "Midnight Library" stanie Garth Davis
. Książka Haiga
została wydana w Polsce nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka. W oficjalnym opisie czytamy: Gdzieś poza krańcami wszechświata znajduje się biblioteka wypełniona niezliczoną liczbą książek, z których każda jest historią innej rzeczywistości. Wszyscy czasami zastanawiamy się, jak inaczej mogłoby wyglądać nasze życie, ale co wówczas, gdyby to naprawdę było możliwe? Co, gdybyśmy zyskali okazję wejścia do takiej biblioteki i przekonania się na własnej skórze, czy jakieś inne życie byłoby rzeczywiście bezwarunkowo lepsze? Nora Seed staje w obliczu takiej właśnie szansy. Kiedy śmierć kota okazuje się kroplą, która przepełnia czarę. Nora postanawia rozstać się z tym światem i... trafia do Biblioteki o Północy. Otrzymuje możliwość nowego życia i dokonania innych niż dotąd wyborów – może wybrać inny kraj zamieszkania, uratować związek z narzeczonym, zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Każdy taki wybór to nowa przygoda, w trakcie której Nora musi odkryć, co tak naprawdę składa się na satysfakcjonujące życie. A przede wszystkim musi znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: co sprawia, że w ogóle warto żyć…
Ostatnie role Florence Pugh. Zobacz zwiastun "Sztuki pięknego życia"
W ostatnich latach Florence Pugh dodała do swojej filmografii takie tytuły jak "Oppenheimer
", "Diuna: Część druga
", "Sztuka pięknego życia
" (zwiastun poniżej) czy "Thunderbolts*
". Wśród zbliżających się produkcji z jej udziałem znajdziemy m.in. "Diunę: Część trzecią
" oraz realizowany dla Netfliksa miniserial "East of Eden
", na planie którego aktorka współpracowała z Davisem
.