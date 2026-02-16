Newsy Filmy "Milczenie owiec" i transfobia. Twórcy komentują zarzuty
"Milczenie owiec" i transfobia. Twórcy komentują zarzuty

&quot;Milczenie owiec&quot; i transfobia. Twórcy komentują zarzuty
Wyróżnione pięcioma Oscarami "Milczenie owiec" pozostaje dziś klasycznym thrillerem, ale 35 lat później nie wszystkie elementy filmu brzmią tak samo jak w momencie premiery. Od jakiegoś czasu dzieło Jonathana Demme'ego bywa krytykowane za podtrzymanie stereotypów związanych z osobami transseksualnymi. W wywiadzie z okazji 35-lecia filmu twórcy wyrazili mieszane uczucia związane z tym aspektem dziedzictwa "Milczenia owiec".


"Milczenie owiec" się zestarzało?




Niektóre aspekty filmu nie wytrzymują próby czasu. Wiemy dziś więcej i sam jestem dużo mądrzejszy w kwestii transpłciowości. Niektóre kwestie w scenariuszu i filmie są niefortunne, powiedział dla "The Hollywood Reporter" Ted Levine, który wcielił się w postać Buffalo Billa. 
  
To właśnie postać seryjnego mordercy jest przedmiotem kontrowersji. Orientacja seksualna bohatera nie jest jednoznacznie nazwana, ale bywa on najczęściej interpretowany jako osoba transseksualna, a sposób jego przedstawienia krytykuje się jako transfobiczny. 

 Z czasem stałem się bardziej świadomy, pracując z osobami transseksualnymi i dowiadując się więcej o tej kulturze i problematyce gender. Niestety, film pokazał ją w negatywnym świetle i to cholernie nie w porządku. Możecie mnie zacytować. Nie zagrałem mojego bohatera jako osoby homoseksualnej czy transseksualnej. Myślę, że był po prostu pomylonym heteroseksualnym mężczyzną, dodał aktor.

Byliśmy bardzo lojalni względem książki. Kręcąc film, nie mieliśmy wątpliwości, że Buffalo Bill był kompletnie zaburzoną osobowością. Nie był homoseksualistą ani transseksualistą. Był chory. W tym sensie coś przegapiliśmy. Z mojego punktu widzenia nie byliśmy wystarczająco wrażliwi na to, że podtrzymujemy wiele stereotypów, i na to, jak wiele krzywdy mogą wyrządzić, wtóruje Levine'owi producent Edward Saxon.
  
Dziś tego żałuję, ale wówczas nie wynikało to ze złej woli. Wręcz przeciwnie: dobrze rozumieliśmy tego bohatera. Wszyscy mieliśmy bliskich przyjaciół homoseksualistów. Wydawało nam się jasne, że Buffalo Bill wywodzi się z innej części społeczeństwa, z miejsca niesamowitej patologii, podsumował Saxon.

"Milczenie owiec" – zwiastun




Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta relacja zmusza Starling do konfrontacji z jej psychicznymi demonami.

