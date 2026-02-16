"Milczenie owiec" i transfobia. Twórcy komentują zarzuty

Wyróżnione pięcioma Oscarami "Milczenie owiec" pozostaje dziś klasycznym thrillerem, ale 35 lat później nie wszystkie elementy filmu brzmią tak samo jak w momencie premiery. Od jakiegoś czasu dzieło Jonathana Demme'ego bywa krytykowane za podtrzymanie stereotypów związanych z osobami transseksualnymi. W wywiadzie z okazji 35-lecia filmu twórcy wyrazili mieszane uczucia związane z tym aspektem dziedzictwa "Milczenia owiec". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Milczenie owiec" się zestarzało? Niektóre aspekty filmu nie wytrzymują próby czasu. Wiemy dziś więcej i sam jestem dużo mądrzejszy w kwestii transpłciowości. Niektóre kwestie w scenariuszu i filmie są niefortunne
, powiedział dla "The Hollywood Reporter" Ted Levine
, który wcielił się w postać Buffalo Billa.
To właśnie postać seryjnego mordercy jest przedmiotem kontrowersji. Orientacja seksualna bohatera nie jest jednoznacznie nazwana, ale bywa on najczęściej interpretowany jako osoba transseksualna, a sposób jego przedstawienia krytykuje się jako transfobiczny. Z czasem stałem się bardziej świadomy, pracując z osobami transseksualnymi i dowiadując się więcej o tej kulturze i problematyce gender. Niestety, film pokazał ją w negatywnym świetle i to cholernie nie w porządku. Możecie mnie zacytować. Nie zagrałem mojego bohatera jako osoby homoseksualnej czy transseksualnej. Myślę, że był po prostu pomylonym heteroseksualnym mężczyzną
, dodał aktor. Byliśmy bardzo lojalni względem książki. Kręcąc film, nie mieliśmy wątpliwości, że Buffalo Bill był kompletnie zaburzoną osobowością. Nie był homoseksualistą ani transseksualistą. Był chory. W tym sensie coś przegapiliśmy. Z mojego punktu widzenia nie byliśmy wystarczająco wrażliwi na to, że podtrzymujemy wiele stereotypów, i na to, jak wiele krzywdy mogą wyrządzić
, wtóruje Levine'owi
producent Edward Saxon
. Dziś tego żałuję, ale wówczas nie wynikało to ze złej woli. Wręcz przeciwnie: dobrze rozumieliśmy tego bohatera. Wszyscy mieliśmy bliskich przyjaciół homoseksualistów. Wydawało nam się jasne, że Buffalo Bill wywodzi się z innej części społeczeństwa, z miejsca niesamowitej patologii
, podsumował Saxon
.
Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster
) na wywiad z więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins
) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta relacja zmusza Starling do konfrontacji z jej psychicznymi demonami.