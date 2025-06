Nowości w drugiej połowie czerwca w Max

Seriale

Lista premier w serwisie Max (16 – 30 czerwca)

























Amerykański pozłacany wiek był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejścia, a zwolennikami zupełnie nowych systemów i rozwiązań. To był też czas wielkich fortun – tych zdobytych i utraconych.W drugim sezonie zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.Syn algierskiego dyplomaty, który studiuje w Lyonie, odkrywa swoją prawdziwą tożsamość gdy podejmuje pracę w muzułmańskim domu pogrzebowym.Grupka ludzi trafia do gry komputerowej "Minecraft". Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać - Steve.Marcelo Pena w końcu ma zostać mianowany kierownikiem Wydziału Filozofii, Sytuacja się komplikuje gdy słynny profesor Sujarchuk wraca z Europy.Po śmierci starszego brata, Lee Chandler zszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem Patrickiem, wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się z żoną i opuścił miasteczko, w którym dorastał.Do odwiecznej wojny między Autobotami i Deceptikonami dołączają nowe frakcje: Maximale, Predacony oraz Terracony. Kiedy Scourge ucieka z tajemniczym artefaktem zdolnym do przywołania Unicrona, istoty o niewyobrażalnych rozmiarach i niszczycielskiej sile, Noah i Elena łączą siły z Autobotami, aby spróbować zapobiec zagładzie Ziemi. Ale nawet potężne Autoboty są nieprzygotowane na nową, potężną frakcję Transformerów, którą napotykają podczas swojej misji.Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku jego uczestników spotyka się w opuszczonym magazynie, by ustalić, kto zdradził policji ich plan. Wściekłe psy to nie znający się wzajemnie, najemni gangsterzy o "kolorowych" pseudonimach. Ich zleceniodawcami są Joe Cabot i jego syn Eddie. Prowadzone przez nich wewnętrzne śledztwo polega na rzucaniu wymyślnych przekleństw, wzajemnym oskarżaniu i torturowaniu porwanego policjanta.Dwoje agentów CIA i byłych kochanków spotyka się kilka lat po nieudanej próbie akcji ratunkowej. W tej pasjonującej opowieści o globalnym szpiegostwie, moralnych dylematach i śmiertelnej zdradzie, para zmuszona jest zatrzeć granice między pracą a pożądaniem..Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę.Naked and Afraid XVIII, odc. 1-12999 Murdered Calling, odc. 1-8Destinations of the Damned with Zak Bagans, odc. 1-8Skandal w OhioDiscovery Changed My LifeThis City is Ours, odc. 1-8Now or Never: FC Montfermeil, odc. 1Sześć stóp nad ziemiąMinecraft: FilmProfesorManchester by the SeaTrust meTransformers: Przebudzenie bestiiWściekłe psyPozłacany wiek III, odc. 1EnigmaPati II, odc. 1Wszystkie stare nożeAs NevesTurn Me OnDrużyna AAWorld Between UsKneecapMocGhost Nation, odc. 1-10Ghost Nation II, odc. 1-20Black Widows: Whores and Hustlers, odc. 1My Mom, Jayne: A Film by Mariska Hargitay