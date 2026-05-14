Newsy Filmy "Minecraft: Film 2". Zdjęcia ruszyły! Ogłasza Kirsten Dunst, filmowa Alex
Filmy

"Minecraft: Film 2". Zdjęcia ruszyły! Ogłasza Kirsten Dunst, filmowa Alex

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Minecraft%3A+Film+2%22.+Zdj%C4%99cia+ruszy%C5%82y+Og%C5%82asza+Kirsten+Dunst%2C+filmowa+Alex-166582
&quot;Minecraft: Film 2&quot;. Zdjęcia ruszyły! Ogłasza Kirsten Dunst, filmowa Alex
Miliony fanów na całym świecie dostało właśnie wiadomość, na którą czekali. Otóż właśnie rozpoczęły się prace na planie filmu "A Minecraft Movie 2".

Wielki hit kinowy dostaje kontynuację



Informację o rozpoczęciu zdjęć w mediach społecznościowych przekazała Kirsten Dunst. Aktor dostała angaż do filmu w marcu. Przypadnie jej w udziale rola Alex, postaci doskonale znanej graczom.

Dunst wkrótce po premierze zadeklarowała publicznie, że chętnie zagra w kontynuacji. Podała wtedy dwa powody. Pierwszym był fakt, że jej dzieci są fanami filmu. Jako drugi powód podała (żartobliwie), że w końcu chciałaby zagrać w czymś, na czym nie straci pieniędzy.

Jej nowy wpis z planu sequela znajdziecie poniżej:


Widowisko "Minecraft: Film" miało swoją premierę nieco ponad rok temu, w kwietniu. Film okazał się wielkim przebojem zarabiając na całym świecie aż 960 milionów dolarów. Szaleńcze wyczyny, do jakich dochodziło podczas pokazów (jak przynoszenie do kin żywego drobiu), były wiralowymi hitami Internetu.

Czy dwójka będzie w stanie to powtórzyć? Za film odpowiada ten sam reżyser - Jared Hess. W obsadzie są też wszystkie gwiazdy oryginału: Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Matt Berry i Jennifer Coolidge.

"A Minecraft Movie 2" ma już wyznaczoną datę premiery. Do kin w Ameryce trafi 23 lipca 2027 roku.

Zwiastun filmu "Minecraft: Film"




Powiązane artykuły A Minecraft Movie 2

A Minecraft Movie 2  (2027)

 A Minecraft Movie 2

Minecraft: Film  (2025)

 Minecraft: Film

Minecraft  (2026)

 Minecraft

Minecraft  (2009)

 Minecraft

Najnowsze Newsy

Filmy

Halsey gwiazdą horroru. Produkuje Lilly Wachowski

Filmy

"Człowiek z żelaza" w Cannes. Pokaz już dziś

1 komentarz
VOD Seriale

"The Pitt". Noah Wyle ujawnia, kiedy rozgrywać się będzie akcja 3. sezonu

1 komentarz
VOD Seriale

Będzie drugi sezon "Margo jest spłukana"? Podjęto już decyzję

1 komentarz
VOD Filmy

Ben Stiller i Nicholas Galitzine gwiazdami nowego filmu Netfliksa

Filmy

Elon Musk ma teorię, dlaczego Nolan obsadził Lupitę Nyong’o w roli Heleny

31 komentarzy
Seriale

5. sezon "Bridgertonów" już bardzo niedługo!

2 komentarze