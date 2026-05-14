"Minecraft: Film 2". Zdjęcia ruszyły! Ogłasza Kirsten Dunst, filmowa Alex

Miliony fanów na całym świecie dostało właśnie wiadomość, na którą czekali. Otóż właśnie rozpoczęły się prace na planie filmu "A Minecraft Movie 2".
Wielki hit kinowy dostaje kontynuację
Informację o rozpoczęciu zdjęć w mediach społecznościowych przekazała Kirsten Dunst
. Aktor dostała angaż do filmu w marcu. Przypadnie jej w udziale rola Alex
, postaci doskonale znanej graczom. Dunst
wkrótce po premierze zadeklarowała publicznie, że chętnie zagra w kontynuacji. Podała wtedy dwa powody. Pierwszym był fakt, że jej dzieci są fanami filmu. Jako drugi powód podała (żartobliwie), że w końcu chciałaby zagrać w czymś, na czym nie straci pieniędzy.
Jej nowy wpis z planu sequela znajdziecie poniżej:
Widowisko "Minecraft: Film
" miało swoją premierę nieco ponad rok temu, w kwietniu. Film okazał się wielkim przebojem zarabiając na całym świecie aż 960 milionów dolarów
. Szaleńcze wyczyny, do jakich dochodziło podczas pokazów (jak przynoszenie do kin żywego drobiu), były wiralowymi hitami Internetu.
Czy dwójka będzie w stanie to powtórzyć? Za film odpowiada ten sam reżyser - Jared Hess
. W obsadzie są też wszystkie gwiazdy oryginału: Jack Black
, Jason Momoa
, Danielle Brooks
, Matt Berry
i Jennifer Coolidge
. "A Minecraft Movie 2"
ma już wyznaczoną datę premiery. Do kin w Ameryce trafi 23 lipca 2027 roku
.
Zwiastun filmu "Minecraft: Film"