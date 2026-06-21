Newsy Filmy "Minionki i straszydła": George Lucas w obsadzie animacji Illumination Entertainment
Filmy

"Minionki i straszydła": George Lucas w obsadzie animacji Illumination Entertainment

Collider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Minionki+i+straszyd%C5%82a%22%3A+George+Lucas+w+obsadzie+animacji+Illumination+Entertainment-167193
&quot;Minionki i straszydła&quot;: George Lucas w obsadzie animacji Illumination Entertainment
1 lipca na ekranach kin zadebiutuje jedna z bardziej wyczekiwanych premier tego lata - animacja "Minionki i straszydła". Dziś dowiedzieliśmy się, że w oryginalnej w wersji językowej filmu będzie można usłyszeć twórcę "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa, który prywatnie jest wielkim fanem tytułowych żółtych stworków.  

Jak George Lucas trafił do obsady "Minionków"?



- Miałem przywilej poznać George’a około dwa lata temu. Powodem naszego spotkania było to, jak bardzo kocha filmy Illumination, a szczególnie "Jak ukraść Księżyc", a jeszcze bardziej - Minionki - powiedział producent Christopher Meledandri w rozmowie z serwisem Collider - To było niesamowite przeżycie dowiedzieć się o tym, a później podzielić się tą informacją z całym zespołem, ponieważ oczywiście George należy do bardzo wąskiego grona osób, które cały nasz zespół darzy wręcz niewyobrażalnym szacunkiem.  

GettyImages-2154439943.jpg Getty Images © Lionel Hahn


Meledandri przyznał, że właśnie podczas pierwszego spotkania z Lucasem narodził się pomysł, by zaprosić go do udziału w filmie. - W trakcie pracy nad historią pojawił się koncept na pewną postać. Powiedziałem reżyserowi Pierre’owi Coffinowi, który napisał scenariusz wspólnie z Brianem Lynchem, a także producentowi Billowi Ryanowi: »A co, gdybyśmy mogli mieć George’a?«. Odpowiedzieli: »Chyba żartujesz?«. Sam nie miałem pojęcia, czy to możliwe, ale odpowiedź »tak« przyszła błyskawicznie - wspomina.

Jak dodał Meledandri, Lucas był na tyle zadowolony z pracy przy "Minionkach i straszydłach", że już myśli o kolejnym występie. - Widziałem się z nim niedawno i już rozmawia ze mną o roli, którą chciałby zagrać w następnym filmie o Minionkach. To naprawdę coś niesamowitego - powiedział producent.

W "Minionkach i straszydłach" tytułowi bohaterowie wyruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. W obsadzie głosowej animacji znaleźli się także: Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Jeff Bridges, Christoph Waltz, Jesse Eisenberg, Phil LaMarr i Trey Parker.

Zwiastun filmu "Minionki i straszydła"



Powiązane artykuły George Lucas

Zobacz wszystkie artykuły

Minionki i straszydła  (2026)

 Minionki i straszydła

Jak ukraść Księżyc  (2010)

 Jak ukraść Księżyc

Minionki rozrabiają  (2013)

 Minionki rozrabiają

Minionki  (2015)

 Minionki

Najnowsze Newsy

Filmy

Co dalej z "Artificial"? Guadagnino szuka dystrybutora

Filmy

Marvel popełnił błąd? Famke Janssen o "Avengers: Doomsday"

Grzegorz Łoszewski Prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich

2 komentarze
Filmy Box office

Ile zarobi na otwarcie "Vaiana"? Prognozy mogą zaskoczyć

5 komentarzy
Filmy Gry

"Death Stranding": Klimat ważniejszy niż przemoc?

3 komentarze
Filmy Rankingi

"Toy Story": ranking wszystkich filmów z serii

8 komentarzy
Gry

Nie żyje współzałożyciel Ubisoftu. Zginął w katastrofie

31 komentarzy