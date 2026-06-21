"Minionki i straszydła": George Lucas w obsadzie animacji Illumination Entertainment

1 lipca na ekranach kin zadebiutuje jedna z bardziej wyczekiwanych premier tego lata - animacja "Minionki i straszydła". Dziś dowiedzieliśmy się, że w oryginalnej w wersji językowej filmu będzie można usłyszeć twórcę "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa, który prywatnie jest wielkim fanem tytułowych żółtych stworków.
Jak George Lucas trafił do obsady "Minionków"? - Miałem przywilej poznać George’a około dwa lata temu. Powodem naszego spotkania było to, jak bardzo kocha filmy Illumination, a szczególnie "Jak ukraść Księżyc", a jeszcze bardziej - Minionki
- powiedział producent Christopher Meledandri
w rozmowie z serwisem Collider - To było niesamowite przeżycie dowiedzieć się o tym, a później podzielić się tą informacją z całym zespołem, ponieważ oczywiście George należy do bardzo wąskiego grona osób, które cały nasz zespół darzy wręcz niewyobrażalnym szacunkiem.
Meledandri Getty Images © Lionel Hahn
przyznał, że właśnie podczas pierwszego spotkania z Lucasem
narodził się pomysł, by zaprosić go do udziału w filmie. - W trakcie pracy nad historią pojawił się koncept na pewną postać. Powiedziałem reżyserowi Pierre’owi Coffinowi, który napisał scenariusz wspólnie z Brianem Lynchem, a także producentowi Billowi Ryanowi: »A co, gdybyśmy mogli mieć George’a?«. Odpowiedzieli: »Chyba żartujesz?«. Sam nie miałem pojęcia, czy to możliwe, ale odpowiedź »tak« przyszła błyskawicznie
- wspomina.
Jak dodał Meledandri
, Lucas
był na tyle zadowolony z pracy przy "Minionkach i straszydłach
", że już myśli o kolejnym występie. - Widziałem się z nim niedawno i już rozmawia ze mną o roli, którą chciałby zagrać w następnym filmie o Minionkach. To naprawdę coś niesamowitego
- powiedział producent.
W "Minionkach i straszydłach
" tytułowi bohaterowie wyruszają w ekscytującą podróż dookoła świata. Chcą znaleźć najbardziej przerażające potwory i nakręcić własny film grozy. W obsadzie głosowej animacji znaleźli się także: Zoey Deutch
, Bobby Moynihan
, Jeff Bridges
, Christoph Waltz
, Jesse Eisenberg
, Phil LaMarr
i Trey Parker
.
Zwiastun filmu "Minionki i straszydła"