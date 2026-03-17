"Minionki i straszydła" gromadzą oscarową obsadę

Po zakończonej ceremonii wiele osób może zadawać sobie pytanie: Co można robić po zdobyciu Oscara? Między innymi grać w "Minionkach" – sugeruje dziś wytwórnia Universal Pictures. Producenci ujawnili, że film "Minionki i straszydła", kolejna część przygód ulubieńców młodych widzów, zgromadził obsadę pełną laureatów oraz nominowanych do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.
"Minionki i straszydła" – kto wystąpi w filmie?
Przyjemność obcowania z oscarowymi aktorami będą mieli oczywiście wyłącznie widzowie, którzy nowe "Minionki
" będą oglądali z amerykańską ścieżką dźwiękową. W oryginalnej wersji językowej filmu wystąpią bowiem między innymi:
Zdobywczyni Oscara za film "Jestem najlepsza. Ja, Tonya
", Allison Janney
Podwójny laureat Oscara Christoph Waltz
, który sięgnął po statuetki po swoich rolach w "Bękartach wojny
" oraz "Django
"
Jeff Bridges
– zwycięzca Oscara
za rolę w filmie "Szalone serce
"
Dwukrotnie nominowany do Oscara Jesse Eisenberg
– za filmy "The Social Network
" oraz "Prawdziwy ból
"
Trey Parker
, nominowany do Oscara w 2000 roku w kategorii "Najlepsza piosenka"
Portal Deadline dodaje, że do ogłoszonych przez Universal aktorów i aktorek dołącza także Zoey Deutch
("Nowa fala
"), Bobby Moynihan
("Serdecznie zapraszamy
") oraz dubbingowy weteran Phil LaMarr
("Rybki z ferajny
", "Król lew
").
Opis filmu zdradza, że "Minionki i straszydła
" opowiedzą, jak Minionki podbiły amerykańskie Hollywood. Ich przygoda zaczyna się od zdominowania branży filmowej i przemienienia się w gwiazdy wielkiego ekranu. Gdy jednak przez splot różnych okoliczności Minionki stracą wszystko, sprowadzą na świat tytułowe straszydła – tylko po to, by desperacko próbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały.
Przypomnijmy, że pierwotnie animacja "Minionki i straszydła
" planowana była na rok 2027. Universal jednak przyspieszył jej premierę i ostatecznie trafi ona do kin już latem tego roku. Film będzie nosił taki sam tytuł, co krótkometrażowa animacja z 2021 roku. Nie jest jednak jasne, na ile film kinowy jest powiązany z tamtą produkcją.
Za kamerą nowych "Minionków
" stanął weteran serii Pierre Coffin
. To on także użycza głosu żółtym ludzikom. Film trafi do kin 1 lipca.
Scenarzystą animacji jest Brian Lynch
. Nie jest to jego pierwsza przygoda z cyklem. Był bowiem współautorem fabuły filmu "Minionki
" z 2015 roku.
