Newsy Filmy "Minionki i straszydła" gromadzą oscarową obsadę
Filmy

Deadline / autor: /
źródło: materialy promocyjne
Po zakończonej ceremonii wiele osób może zadawać sobie pytanie: Co można robić po zdobyciu Oscara? Między innymi grać w "Minionkach" – sugeruje dziś wytwórnia Universal Pictures. Producenci ujawnili, że film "Minionki i straszydła", kolejna część przygód ulubieńców młodych widzów, zgromadził obsadę pełną laureatów oraz nominowanych do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

"Minionki i straszydła" – kto wystąpi w filmie?



Przyjemność obcowania z oscarowymi aktorami będą mieli oczywiście wyłącznie widzowie, którzy nowe "Minionki" będą oglądali z amerykańską ścieżką dźwiękową. W oryginalnej wersji językowej filmu wystąpią bowiem między innymi:

GettyImages-2264349298.jpg Getty Images © Brianna Bryson/GA


Zdobywczyni Oscara za film "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", Allison Janney

GettyImages-2264351369.jpg Getty Images © Brianna Bryson/GA


Podwójny laureat Oscara Christoph Waltz, który sięgnął po statuetki po swoich rolach w "Bękartach wojny" oraz "Django"

GettyImages-2259799016.jpg Getty Images © JB Lacroix


Jeff Bridges – zwycięzca Oscara za rolę w filmie "Szalone serce"



Dwukrotnie nominowany do Oscara Jesse Eisenberg – za filmy "The Social Network" oraz "Prawdziwy ból"

GettyImages-2264157917.jpg Getty Images © Monica Schipper


Trey Parker, nominowany do Oscara w 2000 roku w kategorii "Najlepsza piosenka"

Portal Deadline dodaje, że do ogłoszonych przez Universal aktorów i aktorek dołącza także Zoey Deutch ("Nowa fala"), Bobby Moynihan ("Serdecznie zapraszamy") oraz dubbingowy weteran Phil LaMarr ("Rybki z ferajny", "Król lew").

Opis filmu zdradza, że "Minionki i straszydła" opowiedzą, jak Minionki podbiły amerykańskie Hollywood. Ich przygoda zaczyna się od zdominowania branży filmowej i przemienienia się w gwiazdy wielkiego ekranu. Gdy jednak przez splot różnych okoliczności Minionki stracą wszystko, sprowadzą na świat tytułowe straszydła – tylko po to, by desperacko próbować ocalić planetę przed chaosem, który same wywołały.

Przypomnijmy, że pierwotnie animacja "Minionki i straszydła" planowana była na rok 2027. Universal jednak przyspieszył jej premierę i ostatecznie trafi ona do kin już latem tego roku. Film będzie nosił taki sam tytuł, co krótkometrażowa animacja z 2021 roku. Nie jest jednak jasne, na ile film kinowy jest powiązany z tamtą produkcją.

Za kamerą nowych "Minionków" stanął weteran serii Pierre Coffin. To on także użycza głosu żółtym ludzikom. Film trafi do kin 1 lipca.

Scenarzystą animacji jest Brian Lynch. Nie jest to jego pierwsza przygoda z cyklem. Był bowiem współautorem fabuły filmu "Minionki" z 2015 roku.

Poniżej możecie zobaczyć filmik przedstawiający obsadę, który pojawił się na oficjalnym koncie wytwórni Universal Pictures w serwisie YouTube.

Powiązane artykuły Minionki

Zobacz wszystkie artykuły

Minionki i straszydła  (2026)

 Minionki i straszydła

Minionki  (2015)

 Minionki

Jak ukraść Księżyc  (2010)

 Jak ukraść Księżyc

Minionki rozrabiają  (2013)

 Minionki rozrabiają

Najnowsze Newsy

Seriale

"Ołowiane dzieci": Rodzina pani profesor podejmuje kroki prawne

1 komentarz
Filmy

"Przypadek" Kieślowskiego już jutro o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

VOD Seriale

Legenda komiksów atakuje serial "Lanterns". Poszło o kolor zielony

9 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Trzeba umieć przegrywać. Teyana Taylor odpowiada na krytykom

16 komentarzy
Filmy

Cotillard i Goggins w odważnej adaptacji biblijnej Księgi Hioba

Gry

Nvidia wymusi AI slop w grach? Ostre reakcje na DLSS 5

4 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Matt Clark. Występował u boku m.in. Eastwooda i Wayne'a

1 komentarz