Newsy "Minionki i straszydła" rozbawią Was już w ten weekend. Pokazy przedpremierowe w całej Polsce
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"Minionki i straszydła" rozbawią Was już w ten weekend. Pokazy przedpremierowe w całej Polsce

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&quot;Minionki i straszydła&quot; rozbawią Was już w ten weekend. Pokazy przedpremierowe w całej Polsce
Po światowym sukcesie najzabawniejszej komedii lata 2024 roku: "Gru i Minionki: pod przykrywką", studio Illumination rozszerza swój radosny animowany świat o nowy, pełen szaleństw rozdział w nowym filmie "Minionki i straszydła". Film trafi do kin w całej Polsce 1 lipca, w już w najbliższy weekend 26-28 czerwca odbędą się pokazy przedpremierowe. "Minionki i straszydła" będzie można obejrzeć we wszystkich lokalizacjach sieci Cinema City, Helios oraz Multikino. A także wielu innych kinach. Pełną listę znajdziecie poniżej:


"Minionki i straszydła" – o czym opowiada nowa część serii?


"Minionki i straszydła" to żywiołowa, absurdalna historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, straciły wszystko, wypuściły na świat potwory, a następnie połączyły siły, aby uratować planetę przed chaosem, który właśnie wywołały.


W składzie obsady użyczającej głosów w wersji oryginalnej znajdują się: laureatka Oscara® Allison Janney, dwukrotny laureat Oscara® Christoph Waltz, laureat Oscara® Jeff Bridges, dwukrotnie nominowany do Oscara® Jesse Eisenberg, Zoey Deutch oraz nominowany do Oscara® Trey Parker, współtwórca serialu "South Park".  W obsadzie znaleźli się również Bobby Moynihan, były członek "Saturday Night Live" oraz Phil LaMarr.
 
Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara® Pierre Coffin, reżyser pierwszych trzech filmów z serii "Jak ukraść księżyc" oraz pierwszego filmu o Minionkach. Scenariusz filmu napisali Brian Lynch oraz Pierre Coffin, a producentami są nominowany do Oscara® założyciel i dyrektor generalny Illumination Christopher Meledandri oraz Bill Ryan.

Producentem wykonawczym jest Brian Lynch.

Po ponad 15 latach od stworzenia Minionki są najbardziej rozpoznawalnymi postaciami animowanymi. Są znane na całym świecie i uwielbiane przez widzów w każdym wieku.

"Minionki i straszydła" – zwiastun






 
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