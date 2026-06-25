"Minionki i straszydła" rozbawią Was już w ten weekend. Pokazy przedpremierowe w całej Polsce

Po światowym sukcesie najzabawniejszej komedii lata 2024 roku: "Gru i Minionki: pod przykrywką", studio Illumination rozszerza swój radosny animowany świat o nowy, pełen szaleństw rozdział w nowym filmie "Minionki i straszydła". Film trafi do kin w całej Polsce 1 lipca, w już w najbliższy weekend 26-28 czerwca odbędą się pokazy przedpremierowe. "Minionki i straszydła" będzie można obejrzeć we wszystkich lokalizacjach sieci Cinema City, Helios oraz Multikino. A także wielu innych kinach. Pełną listę znajdziecie poniżej:
"Minionki i straszydła
" to żywiołowa, absurdalna historia o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami filmowymi, straciły wszystko, wypuściły na świat potwory, a następnie połączyły siły, aby uratować planetę przed chaosem, który właśnie wywołały.
W składzie obsady użyczającej głosów w wersji oryginalnej znajdują się: laureatka Oscara® Allison Janney
, dwukrotny laureat Oscara® Christoph Waltz
, laureat Oscara® Jeff Bridges
, dwukrotnie nominowany do Oscara® Jesse Eisenberg
, Zoey Deutch
oraz nominowany do Oscara® Trey Parker
, współtwórca serialu "South Park
". W obsadzie znaleźli się również Bobby Moynihan
, były członek "Saturday Night Live" oraz Phil LaMarr
.
Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara® Pierre Coffin
, reżyser pierwszych trzech filmów z serii "Jak ukraść księżyc
" oraz pierwszego filmu o Minionkach. Scenariusz filmu napisali Brian Lynch
oraz Pierre Coffin
, a producentami są nominowany do Oscara® założyciel i dyrektor generalny Illumination Christopher Meledandri
oraz Bill Ryan
.
Producentem wykonawczym jest Brian Lynch
.
Po ponad 15 latach od stworzenia Minionki są najbardziej rozpoznawalnymi postaciami animowanymi. Są znane na całym świecie i uwielbiane przez widzów w każdym wieku.
Informacja sponsorowana