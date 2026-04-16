"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood

Minionki już dawno podbiły Hollywood. Nadchodzący film o ich przygodach opowie jednak właśnie o tym, jak sympatyczni bohaterowie staja się sensacją Fabryki Snów. Na CinemaConie zaprezentowano nowe fragmenty animacji. Przeczytajcie, co zobaczyła publiczność w Las Vegas.
"Minionki i straszydła" – pokazano nowe fragemnty filmu
"Minionki i straszydła"
opowiedzą o tym, jak Minionki podbijają Hollywood, stają się gwiazdami filmowymi, tracą wszystko, wypuszczają na świat potwory, a potem łączą siły, by uratować planetę przed chaosem, który wywołały. Zapowiedź filmu na CinemaConie w Las Vegas zaprezentowali Jack Black i szef studia Illumination Chris Meledandri.
Pokazano sekwencję, w której Minionki ścigają kowboja-rabusia konno, pociągiem i samolotem. W trakcie pościgu bohaterowie zakłócają prace na planie filmowym, ku irytacji reżysera filmowego mówiącego głosem Christopha Waltza
. Minionki przypadają jednak do gustu szefowi studia, któremu głosu użycza Jeff Bridges
. Bohaterowie zostają gwiazdami filmowymi – póki nie wymaga się od nich wygłaszania kwestii dialogowych. Wracają więc na ulicę. Tymczasem dwaj bracia, James i Henry, postanawiają nakręcić własny film.
Reżyseruje Pierre Coffin
, który napisał scenariusz razem z Brianem Lynchem
. W obsadzie głosowej są również m.in. Allison Janney
, Jesse Eisenberg
, Zoey Deutch
i Trey Parker
.
Premierę zaplanowano na 1 lipca.
Zobaczcie poprzedni zwiastun filmu "Minionki i straszydła
":
"Minionki i straszydła" – zwiastun