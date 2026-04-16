"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood

Minionki już dawno podbiły Hollywood. Nadchodzący film o ich przygodach opowie jednak właśnie o tym, jak sympatyczni bohaterowie staja się sensacją Fabryki Snów. Na CinemaConie zaprezentowano nowe fragmenty animacji. Przeczytajcie, co zobaczyła publiczność w Las Vegas.
   

"Minionki i straszydła" opowiedzą o tym, jak Minionki podbijają Hollywood, stają się gwiazdami filmowymi, tracą wszystko, wypuszczają na świat potwory, a potem łączą siły, by uratować planetę przed chaosem, który wywołały.
    
Zapowiedź filmu na CinemaConie w Las Vegas zaprezentowali Jack Black i szef studia Illumination Chris Meledandri. Pokazano sekwencję, w której Minionki ścigają kowboja-rabusia konno, pociągiem i samolotem. W trakcie pościgu bohaterowie zakłócają prace na planie filmowym, ku irytacji reżysera filmowego mówiącego głosem Christopha Waltza. Minionki przypadają jednak do gustu szefowi studia, któremu głosu użycza Jeff Bridges. Bohaterowie zostają gwiazdami filmowymi – póki nie wymaga się od nich wygłaszania kwestii dialogowych. Wracają więc na ulicę. Tymczasem dwaj bracia, James i Henry, postanawiają nakręcić własny film.

Reżyseruje Pierre Coffin, który napisał scenariusz razem z Brianem Lynchem. W obsadzie głosowej są również m.in. Allison Janney, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch i Trey Parker.

Premierę zaplanowano na 1 lipca.

Zobaczcie poprzedni zwiastun filmu "Minionki i straszydła":

"Minionki i straszydła" – zwiastun


Powiązane artykuły Minionki i straszydła

Zobacz wszystkie artykuły

Minionki i straszydła  (2026)

 Minionki i straszydła

Jak ukraść Księżyc  (2010)

 Jak ukraść Księżyc

Minionki rozrabiają  (2013)

 Minionki rozrabiają

Minionki  (2015)

 Minionki

Najnowsze Newsy

Filmy

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

3 komentarze
Inne Filmy

"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

1 komentarz
Seriale

"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

1 komentarz
Filmy

Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

1 komentarz
Filmy

Johnson kontra Hathaway. Zapowiedź ekranizacji bestsellera

Filmy

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

1 komentarz

Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie