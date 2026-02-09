Super Bowl: Minionki wracają! Poznaj tytuł nowego filmu. Zobacz pierwszy zwiastun

Jak informowaliśmy już wcześniej na stronach Filmwebu, w lipcu do kin trafi nowa animacja o Minionkach. W niedzielę, za sprawą Super Bowl, poznaliśmy jej tytuł oraz zobaczyliśmy pierwszy zwiastun. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Nowe "Minionki" latem w kinach
Otóż nowa animacja trafi do polskich kin pod tytułem "Minionki i straszydła"
. Oryginalny tytuł brzmi zaś "Minions & Monsters
". Taki tytuł miała już krótkometrażówka z 2021 roku. Nie jest jednak jasne, na ile film kinowy jest powiązany z tamtą produkcją.
Pierwotnie animacja planowana była na rok 2027. Universal jednak przyspieszył jej premierę i ostatecznie trafi do kin już latem tego roku.
Za kamerą stanął weteran serii Pierre Coffin
. To on także użycza głosu żółtym ludzikom.
Scenarzystą animacji jest Brian Lynch
. Nie jest to jego pierwsza przygoda z cyklem. Był bowiem współautorem fabuły filmu "Minionki
" z 2015 roku.
Zwiastun Super Bowl animacji "Minionki i straszydła"