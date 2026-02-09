Newsy Filmy Super Bowl: Minionki wracają! Poznaj tytuł nowego filmu. Zobacz pierwszy zwiastun
Super Bowl: Minionki wracają! Poznaj tytuł nowego filmu. Zobacz pierwszy zwiastun

Super Bowl: Minionki wracają! Poznaj tytuł nowego filmu. Zobacz pierwszy zwiastun
Jak informowaliśmy już wcześniej na stronach Filmwebu, w lipcu do kin trafi nowa animacja o Minionkach. W niedzielę, za sprawą Super Bowl, poznaliśmy jej tytuł oraz zobaczyliśmy pierwszy zwiastun. 

Nowe "Minionki" latem w kinach



Otóż nowa animacja trafi do polskich kin pod tytułem "Minionki i straszydła". Oryginalny tytuł brzmi zaś "Minions & Monsters". Taki tytuł miała już krótkometrażówka z 2021 roku. Nie jest jednak jasne, na ile film kinowy jest powiązany z tamtą produkcją.


Pierwotnie animacja planowana była na rok 2027. Universal jednak przyspieszył jej premierę i ostatecznie trafi do kin już latem tego roku.

Za kamerą stanął weteran serii Pierre Coffin. To on także użycza głosu żółtym ludzikom.

Scenarzystą animacji jest Brian Lynch. Nie jest to jego pierwsza przygoda z cyklem. Był bowiem współautorem fabuły filmu "Minionki" z 2015 roku.

Zwiastun Super Bowl animacji "Minionki i straszydła"




