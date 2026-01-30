"Ministranci" już wkrótce w Prime Video. Data premiery ujawniona

Nagrodzeni Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni "Ministranci" trafili do kin 21 listopada 2025 roku i od tamtej pory przyciągnęli przed wielkie ekrany ponad 300 tysięcy widzów. Już niedługo film w reżyserii Piotra Domalewskiego będziecie mogli zobaczyć na VOD.
Jak się właśnie dowiedzieliśmy, "Ministranci
" zadebiutują na platformie Prime Video 26 lutego.
Już wtedy będziecie mogli się przekonać, czy komediodramat zasłużył na deszcz nagród, który spadł na niego w ostatnich miesiącach.
"Ministranci": o filmie
Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch… w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów.
Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczyna balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.
W role tytułowych "Ministrantów"
wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda
, Bruno Błach-Baar
oraz bracia Mikołaj
i Filip Juszczykowie
. Na ekranie partnerują im m.in.: Kamila Urzędowska
, Tomasz Schuchardt
, Sławomir Orzechowski
i Artur Paczesny
.
W naszej recenzji pisaliśmy: Domalewski w "Ministrantach" zadaje dwa zasadnicze pytania: "do czego nam Kościół, jeśli nie dba o wspólnotę?" oraz "czy dobro może być zbyt radykalne?". Oba wydają się znajdować w samym centrum kultury chrześcijańskiej – być może nawet odpowiedzi na nie mogłyby przesądzić o naszej społecznej moralności. Być może właśnie dlatego twórcy unikają jednoznacznych odpowiedzi. Ale ewidentnie mają swoje zdanie.
"Ministranci": zwiastun