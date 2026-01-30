Newsy Filmy "Ministranci" już wkrótce w Prime Video. Data premiery ujawniona
"Ministranci" już wkrótce w Prime Video. Data premiery ujawniona

Nagrodzeni Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni "Ministranci" trafili do kin 21 listopada 2025 roku i od tamtej pory przyciągnęli przed wielkie ekrany ponad 300 tysięcy widzów. Już niedługo film w reżyserii Piotra Domalewskiego będziecie mogli zobaczyć na VOD. 

Jak się właśnie dowiedzieliśmy, "Ministranci" zadebiutują na platformie Prime Video 26 lutego. Już wtedy będziecie mogli się przekonać, czy komediodramat zasłużył na deszcz nagród, który spadł na niego w ostatnich miesiącach.    

Grupa nastoletnich ministrantów, sfrustrowana obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej, postanawia wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Uzbrojeni w młodzieńczy bunt i własną interpretację Pisma Świętego zakładają podsłuch… w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów.



Zamaskowani niczym Zorro i z ambicjami na miarę Robin Hooda, stają się sędziami w swoim osiedlowym świecie, pomagając potrzebującym i wymierzając kary za grzechy. Jednak ich misja zamienia się w niebezpieczną grę, a chłopcy, stosując własny, idealistyczny kodeks honorowy, zaczyna balansować na cienkiej granicy między dobrem a złem. Prawdziwe życie blokowiska miesza się z misją wprost z komiksów o superbohaterach, ale zamiast peleryn, bohaterowie noszą komże.

W role tytułowych "Ministrantów" wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj i Filip Juszczykowie. Na ekranie partnerują im m.in.: Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

W naszej recenzji pisaliśmy: Domalewski w "Ministrantach" zadaje dwa zasadnicze pytania: "do czego nam Kościół, jeśli nie dba o wspólnotę?" oraz "czy dobro może być zbyt radykalne?". Oba wydają się znajdować w samym centrum kultury chrześcijańskiej – być może nawet odpowiedzi na nie mogłyby przesądzić o naszej społecznej moralności. Być może właśnie dlatego twórcy unikają jednoznacznych odpowiedzi. Ale ewidentnie mają swoje zdanie.  

