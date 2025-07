Gwiazdy "Morderczyń" i "Śubuka" w filmie o bolesnym rozstaniu

"MnieNie" to rozgrywająca się na przestrzeni roku tragikomiczna opowieść o złamanym sercu, depresji po rozstaniu i złości tak wielkiej, że pcha cię do skrzywdzenia osoby, którą niegdyś kochałaś.Główną bohaterką filmu jest, nieumiejąca żyć poza związkiem z ukochanym, trzydziestoletnia Ola ( Maja Pankiewicz ), która zostaje nagle porzucona przez starszego od niej partnera – Tomka ( Robert Gulaczyk ). Kompletnie załamana, miesiącami zmaga się z apatią, aż pewnego dnia spotyka dawną przyjaciółkę, Julię ( Małgorzata Gorol ).Ekipa filmowa gościć będzie na Dolnym Śląsku przez miesiąc. Zdjęcia realizowane będą na terenie Legnicy, Polkowic, Radwanic, Dobrzeniowa i Lubina. Wśród licznych lokacji, które wykorzystane zostaną na potrzeby filmu są m.in. Sky Hotel Gwarna, Centrum Kultury Muza, legnicki szpital oraz Rynek w Polkowicach.– mówi Jerzy Kapuściński , dyrektor artystyczny Studia Munka -Urodzony w 1991 roku w Cieszynie reżyser filmu Jakub Radej jest absolwentem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ w Katowicach. Praca na planie "MnieNie" będzie dla niego powrotem na Dolny Śląsk. To właśnie tutaj, w Lubinie w 2019 roku zrealizował zdjęcia do swojego krótkometrażowego filmu " Rykoszety " wyróżnionego w Konkursie Polskich Krótkometrażowych Filmów Fabularnych na Gdańsk DocFilm Festival w 2020 roku. Jego wcześniejszy film "Proch" zdobył m.in. Nagrodę dla najlepszego dokumentu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Clermont-Ferrand oraz kilkanaście innych nagród w Polsce i za granicą. Za krótkometrażową etiudę "Sweet Home Czyżewo" otrzymał w 2018 roku statuetkę Jantara na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Jest również laureatem Nagrody Talent Trójki 2018 w kategorii Film. Natomiast zrealizowany w Studiu Munka w programie Trzydzieści Minut obraz " Followers. Odpalaj Lajwa " w 2022 roku przyniósł mu Nagrodę Specjalną Jury w Konkursie Filmów Krótkometrażowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Scenariusz "MnieNie" Jakub Radej napisał wspólnie z Karoliną Szczypek – dramaturżką, scenarzystką i reżyserką teatralną, absolwentką Reżyserii w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Na swoim koncie ma m.in. Nagrodę Jury na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 2024 za scenariusz "Długo nic, a potem wcale".Premiera filmu planowana jest na 2026 rok.