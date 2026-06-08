Biografia skandalizującego muzyka w drodze na Netflix. Znamy datę premiery

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Netflix pracuje nad biografią legendy polskiej muzyki – gitarzysty Lady Pank Jana Borysewicza. Właśnie poznaliśmy datę premiery.
"Mniej obcy" w drodze na Netflix. Kiedy premiera?
"Mniej obcy
", czyli opowieść o życiu Jana Borysewicza
, trafi na Netflix już 7 października tego roku. W roli głównej zobaczymy debiutującego przed kamerą Mikołaja Bukrewicza
(na zdjęciu poniżej).
Fabuła śledzi losy niepokornego gitarzysty, którego pasja do muzyki i niezłomność w podążaniu za marzeniami prowadzi prosto na szczyt polskiej sceny rockowej. Sukces niesie jednak ze sobą wysoki koszt: rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą oraz balansowanie na cienkiej granicy między artystycznym geniuszem a autodestrukcją. Zależało mi, żeby ten film był prawdziwy i niczego nie upiększał. Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock’n’rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać
– komentuje Jan Borysewicz
.
Zobacz zapowiedź "Mniej obcego"
W pozostałych muzyków zespołu Lady Pank wcielają się Hubert Miłkowski
, Krzysztof Oleksyn
, Mikołaj Matczak
oraz Marcel Barra
. W roli współzałożyciela i głównego autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zobaczymy Patryka Pietrzaka
. W obsadzie znaleźli się także Kinga Preis
oraz Ireneusz Czop
. Zobaczcie krótką zapowiedź wideo: