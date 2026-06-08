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Biografia skandalizującego muzyka w drodze na Netflix. Znamy datę premiery

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Biografia skandalizującego muzyka w drodze na Netflix. Znamy datę premiery
źródło: materialy promocyjne
autor: Zuzanna Woińska
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Netflix pracuje nad biografią legendy polskiej muzyki – gitarzysty Lady Pank Jana Borysewicza. Właśnie poznaliśmy datę premiery.

"Mniej obcy" w drodze na Netflix. Kiedy premiera?


"Mniej obcy", czyli opowieść o życiu Jana Borysewicza, trafi na Netflix już 7 października tego roku. W roli głównej zobaczymy debiutującego przed kamerą Mikołaja Bukrewicza (na zdjęciu poniżej).

Fabuła śledzi losy niepokornego gitarzysty, którego pasja do muzyki i niezłomność w podążaniu za marzeniami prowadzi prosto na szczyt polskiej sceny rockowej. Sukces niesie jednak ze sobą wysoki koszt: rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą oraz balansowanie na cienkiej granicy między artystycznym geniuszem a autodestrukcją.

Zależało mi, żeby ten film był prawdziwy i niczego nie upiększał. Nie chciałem ukrywać ani sukcesów, ani błędów, ani ceny, jaką przyszło mi zapłacić za życie podporządkowane muzyce. To nie jest historia o tym, że warto ślepo gonić za marzeniami. Raczej o tym, że jeśli naprawdę nie potrafisz z czegoś zrezygnować, musisz być gotowy ponieść konsekwencje swoich wyborów. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym filmie nie tylko rock’n’rollową historię, ale też szczerą opowieść o pasji, która potrafi dawać wolność, ale potrafi też bardzo dużo zabrać – komentuje Jan Borysewicz

Zobacz zapowiedź "Mniej obcego"


W pozostałych muzyków zespołu Lady Pank wcielają się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak oraz Marcel Barra. W roli współzałożyciela i głównego autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego zobaczymy Patryka Pietrzaka. W obsadzie znaleźli się także Kinga Preis oraz Ireneusz Czop. Zobaczcie krótką zapowiedź wideo: 


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