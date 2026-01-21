"Mniej obcy": Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz [FOTO]

Wśród zapowiedzianych przez Netflix polskich projektów znajduje się m.in. "Mniej obcy", czyli biografia Jana Borysewicza. Film w reżyserii Kristoffera Rusa trafi na platformę w drugiej połowie tego roku. Teraz platforma udostępniła pierwsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć bohatera.
"Mniej obcy": Zobacz pierwsze zdjęcia z planu
W przygotowywanej przez Kristoffera Rusa
biografii "Mniej obcy
" jako Jana Borysewicza
zobaczymy debiutującego na ekranie Mikołaja Bukrewicza
. Zobaczcie go na pierwszych zdjęciach z planu:
Kadr z filmu "Mniej obcy". Fot. Z. Woińska
Kadr z filmu "Mniej obcy". Fot. Z. Woińska
Kadr z filmu "Mniej obcy". Fot. Z. Woińska
W oficjalnym opisie czytamy: "Mniej obcy" to napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.
W obsadzie znaleźli się też Hubert Miłkowski
, Krzysztof Oleksyn
, Mikołaj Matczak
, Marcel Barra
, Patryk Pietrzak
, Kinga Preis
i Ireneusz Czop
.
Zobacz zapowiedzi Netfliksa na 2026 rok
"Mniej obcy
" to niejedyna polska premiera, jaką szykuje Netflix. Zobaczcie krótkie wideo z zapowiedziami filmów i seriali, które trafią na platformę w 2026 roku: