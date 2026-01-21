Newsy Seriale Multimedia "Mniej obcy": Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz [FOTO]
Seriale / Multimedia

"Mniej obcy": Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz [FOTO]

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mniej+obcy%22%3A+Miko%C5%82aj+Bukrewicz+jako+Jan+Borysewicz.+Netflix+pokaza%C5%82+pierwsze+zdj%C4%99cie+z+planu-164821
&quot;Mniej obcy&quot;: Mikołaj Bukrewicz jako Jan Borysewicz [FOTO]
źródło: Getty Images
autor: Daniel Boczarski
Wśród zapowiedzianych przez Netflix polskich projektów znajduje się m.in. "Mniej obcy", czyli biografia Jana Borysewicza. Film w reżyserii Kristoffera Rusa trafi na platformę w drugiej połowie tego roku. Teraz platforma udostępniła pierwsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć bohatera.

"Mniej obcy": Zobacz pierwsze zdjęcia z planu


W przygotowywanej przez Kristoffera Rusa biografii "Mniej obcy" jako Jana Borysewicza zobaczymy debiutującego na ekranie Mikołaja Bukrewicza. Zobaczcie go na pierwszych zdjęciach z planu:

Kadr z filmu "Mniej obcy". Fot. Z. Woińska
Kadr z filmu "Mniej obcy". Fot. Z. Woińska
Kadr z filmu "Mniej obcy". Fot. Z. Woińska


W oficjalnym opisie czytamy:

"Mniej obcy" to napędzana muzyką opowieść inspirowana życiem legendarnego polskiego rockmana Jana Borysewicza. Film śledzi losy zbuntowanego gitarzysty, którego pierwsze spotkanie z rockiem rozpala obsesyjne pragnienie stworzenia zespołu zdolnego dorównać idolom. Dzięki talentowi i bezkompromisowej determinacji bohater przechodzi drogę od skromnych początków do pozycji lidera jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju, którego piosenki znają całe pokolenia. Sukces przychodzi gwałtownie, ale niesie ze sobą wysoką cenę. Rodzinne tragedie, osobiste upadki, konflikty z władzą i przekraczanie kolejnych granic zaczynają podkopywać zarówno jego osobiste relacje, jak i fundamenty zespołu. Napędzany bezkompromisową potrzebą wolności, bohater musi zmierzyć się z ceną buntu i cienką granicą między twórczą wielkością a autodestrukcją.

W obsadzie znaleźli się też Hubert Miłkowski, Krzysztof OleksynMikołaj MatczakMarcel Barra, Patryk Pietrzak, Kinga Preis i Ireneusz Czop.

Zobacz zapowiedzi Netfliksa na 2026 rok


"Mniej obcy" to niejedyna polska premiera, jaką szykuje Netflix. Zobaczcie krótkie wideo z zapowiedziami filmów i seriali, które trafią na platformę w 2026 roku:

Powiązane artykuły Mikołaj Bukrewicz

Zobacz wszystkie artykuły

Mniej obcy  (2026)

 Mniej obcy

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

PREMIERA: "Krzyk 7" z nowym plakatem. Film w kinach od 27 lutego

5 komentarzy
Filmy

Zagrał w "Outlanderze", będzie kosmicznym piratem z DC

VOD Seriale

Dramat medyczny od Netfliksa? Tak zapowiada się "Znieczulenie"

2 komentarze
Wideo

Kim są "Ołowiane dzieci"? Pierwszy zwiastun serialu Netfliksa

8 komentarzy
VOD Filmy

"Kolory zła: Czerń": Tak zapowiada się sequel mrocznego thrillera

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Złote Maliny 2026: "Śnieżka", "Wojna światów" liderami nominacji

34 komentarze
Seriale

Z romansu science fiction do thrillera politycznego