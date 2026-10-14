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EXCLUSIVE: Muuusicie zobaczyć ten film! Filmweb na planie "Mojej przyjaciółki krowy"

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Moja+przyjaci%C3%B3%C5%82ka+krowa%22%3A+Nowy+film+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Za+du%C5%BCego+na+bajki%22+w+drodze.+Relacja+z+planu-169088
EXCLUSIVE: Muuusicie zobaczyć ten film! Filmweb na planie &quot;Mojej przyjaciółki krowy&quot;
źródło: materialy promocyjne
autor: Zuzanna Woińska
Filmweb jako pierwszy dowiedział się, że twórcy "Za dużego na bajki" pracują nad nowym projektem. "Moja przyjaciółka krowa" to przygodowa komedia familijna opowiadająca o nieoczekiwanej przyjaźni, jaka rodzi się między pewnym chłopcem a tytułowym zwierzęciem. Mieliśmy okazję gościć na planie, gdzie porozmawialiśmy z reżyserem Kristofferem Rusem, producentem Mikołajem Pokromskim oraz aktorami: Joanną Kulig i debiutującym na ekranie Janem Kędrackim.

Filmweb na planie filmu "Moja przyjaciółka krowa"


"Moja przyjaciółka krowa" opisywana jest jako opowieść o rodzinie, która po kryzysie zaufania musi nauczyć się rozmawiać ze sobą na nowo, o przyjaźni, która nie zna wieku ani gatunku, i o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Zobaczcie naszą relację z planu: 



Poza Janem Kędrackim (Leon) i Joanną Kulig (mama Leona) w filmie występują też Grzegorz Małecki (jako tata Leona), Jacek Braciak (jako hodowca), Dorota Kolak (jako Edzia), Alicja Wójcik (jako Jowita) oraz Dawid i Wiktor Cieślakowie (jako bliźnięta). Reżyser Kristoffer Rus pracuje na podstawie scenariusza autorstwa Agnieszki Dąbrowskiej. Zdjęcia zrealizował Jan Rus Słomiński. Za montaż odpowiada Marcin Konarzewski. Więcej informacji o twórcach znajdziecie na karcie filmu.

O czym opowiada "Moja przyjaciółka krowa"?


Leon ma 10 lat i uważa swojego tatę za bohatera. Jest przekonany, że ojciec, który rzekomo pracuje za granicą jako iluzjonista, próbuje wyciągnąć rodzinę z finansowych tarapatów. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Dorastający chłopiec, dowiadując się prawdy, jest nie tylko rozczarowany upadkiem swojego autorytetu, ale też przerażony, że powtórzy jego błędy – w końcu jest do niego tak podobny! Ucieczka z domu wydaje mu się najlepszą opcją.

Fot. Zuzanna Woińska

Na swojej drodze spotyka zbłąkaną krowę, która zbiegła przed okrutnym hodowcą, oraz ekscentryczną seniorkę. Cała trójka rusza w drogę, a wspólna ucieczka szybko zmienia się w pełną humoru i niebezpieczeństw przygodę. W tym czasie rodzina rozpaczliwie próbuje odnaleźć chłopca. Kiedy sytuacja staje się naprawdę niebezpieczna, pomoc przychodzi z zaskakującej strony.

Premiera zaplanowana jest na marzec 2027 roku. O dokładnej dacie z pewnością poinformujemy na stronach Filmwebu.

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