EXCLUSIVE: Muuusicie zobaczyć ten film! Filmweb na planie "Mojej przyjaciółki krowy"

Filmweb jako pierwszy dowiedział się, że twórcy "Za dużego na bajki" pracują nad nowym projektem. "Moja przyjaciółka krowa" to przygodowa komedia familijna opowiadająca o nieoczekiwanej przyjaźni, jaka rodzi się między pewnym chłopcem a tytułowym zwierzęciem. Mieliśmy okazję gościć na planie, gdzie porozmawialiśmy z reżyserem Kristofferem Rusem, producentem Mikołajem Pokromskim oraz aktorami: Joanną Kulig i debiutującym na ekranie Janem Kędrackim.
Filmweb na planie filmu "Moja przyjaciółka krowa"
"Moja przyjaciółka krowa
" opisywana jest jako opowieść o rodzinie, która po kryzysie zaufania musi nauczyć się rozmawiać ze sobą na nowo, o przyjaźni, która nie zna wieku ani gatunku, i o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Zobaczcie naszą relację z planu:
Poza Janem Kędrackim
(Leon) i Joanną Kulig
(mama Leona) w filmie występują też Grzegorz Małecki
(jako tata Leona), Jacek Braciak
(jako hodowca), Dorota Kolak
(jako Edzia), Alicja Wójcik
(jako Jowita) oraz Dawid i Wiktor Cieślakowie (jako bliźnięta). Reżyser Kristoffer Rus
pracuje na podstawie scenariusza autorstwa Agnieszki Dąbrowskiej
. Zdjęcia zrealizował Jan Rus Słomiński
. Za montaż odpowiada Marcin Konarzewski
. Więcej informacji o twórcach znajdziecie na karcie filmu
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O czym opowiada "Moja przyjaciółka krowa"?
Leon ma 10 lat i uważa swojego tatę za bohatera. Jest przekonany, że ojciec, który rzekomo pracuje za granicą jako iluzjonista, próbuje wyciągnąć rodzinę z finansowych tarapatów. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Dorastający chłopiec, dowiadując się prawdy, jest nie tylko rozczarowany upadkiem swojego autorytetu, ale też przerażony, że powtórzy jego błędy – w końcu jest do niego tak podobny! Ucieczka z domu wydaje mu się najlepszą opcją.
Fot. Zuzanna Woińska
Na swojej drodze spotyka zbłąkaną krowę, która zbiegła przed okrutnym hodowcą, oraz ekscentryczną seniorkę. Cała trójka rusza w drogę, a wspólna ucieczka szybko zmienia się w pełną humoru i niebezpieczeństw przygodę. W tym czasie rodzina rozpaczliwie próbuje odnaleźć chłopca. Kiedy sytuacja staje się naprawdę niebezpieczna, pomoc przychodzi z zaskakującej strony. Premiera zaplanowana jest na marzec 2027 roku. O dokładnej dacie z pewnością poinformujemy na stronach Filmwebu.