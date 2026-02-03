"Monarch: Dziedzictwo potworów" powraca. Oto zwiastun 2. sezonu

Wielkimi, wręcz tytanicznymi krokami zbliża się premiera drugiego sezonu serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów". Odpowiedzialne za produkcję Apple TV studio zaprezentowało pierwszy zwiastun. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Oto zwiastun 2. sezonu serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"
Drugi sezon serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów
" zadebiutuje na Apple TV już 27 lutego. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co piątek aż do 1 maja. Zobaczcie zwiastun:
Przypomnijmy: w pierwszym sezonie poznaliśmy rodzeństwo Cate i Kentaro Randów (Anna Sawa
i i Ren Watabe
), którzy próbując odkryć tajemnice swojej rodziny, trafiają na dowodzoną przez pułkownika Lelanda "Lee" Shawa (Kurt Russell
) tajną organizację Monarch. Twórcy zapowiadają, że w nowych odcinkach los świata zawiśnie na włosku. Przeniesiemy się na rządzoną przez Konga Wyspę Czaszki oraz do nowej, tajemniczej wioski, w której mityczny tytan – enigmatyczny i niezwykle potężny Tytan X – wyłoni się z morza.
Wyatt Russell jako Leland "Lee" Shaw w serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"
Więcej potworów, Apple TV wytrzyma!
Apple TV ujawniło też, że planuje całą serię produkcji osadzonych w Monsterverse. Pierwszym z nich będzie niemający jeszcze tytułu serial o losach młodego Lelanda Shawa, w którym do swojej roli z "Monarch
" powróci Wyatt Russell
. Obowiązki showrunnera będzie pełnił Joby Harold
("Obi-Wan Kenobi
"). W kolejnych mamy poznać historie tytanów – zarówno tych dobrze znanych fanom kaijū, jak i nowych.