Newsy Seriale "Monarch: Dziedzictwo potworów" powraca. Oto zwiastun 2. sezonu
VOD / Seriale

"Monarch: Dziedzictwo potworów" powraca. Oto zwiastun 2. sezonu

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Monarch%3A+Dziedzictwo+potwor%C3%B3w%22+powraca.+Oto+zwiastun+2.+sezonu-164993
&quot;Monarch: Dziedzictwo potworów&quot; powraca. Oto zwiastun 2. sezonu
źródło: materialy promocyjne
Wielkimi, wręcz tytanicznymi krokami zbliża się premiera drugiego sezonu serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów". Odpowiedzialne za produkcję Apple TV studio zaprezentowało pierwszy zwiastun. 

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Oto zwiastun 2. sezonu serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"


Drugi sezon serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów" zadebiutuje na Apple TV już 27 lutego. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co piątek aż do 1 maja. Zobaczcie zwiastun:



Przypomnijmy: w pierwszym sezonie poznaliśmy rodzeństwo Cate i Kentaro Randów (Anna Sawai i Ren Watabe), którzy próbując odkryć tajemnice swojej rodziny, trafiają na dowodzoną przez pułkownika Lelanda "Lee" Shawa (Kurt Russell) tajną organizację Monarch. Twórcy zapowiadają, że w nowych odcinkach los świata zawiśnie na włosku. Przeniesiemy się na rządzoną przez Konga Wyspę Czaszki oraz do nowej, tajemniczej wioski, w której mityczny tytan – enigmatyczny i niezwykle potężny Tytan X – wyłoni się z morza. 

Wyatt Russell jako Leland "Lee" Shaw w serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"

Więcej potworów, Apple TV wytrzyma!


Apple TV ujawniło też, że planuje całą serię produkcji osadzonych w Monsterverse. Pierwszym z nich będzie niemający jeszcze tytułu serial o losach młodego Lelanda Shawa, w którym do swojej roli z "Monarch" powróci Wyatt Russell. Obowiązki showrunnera będzie pełnił Joby Harold ("Obi-Wan Kenobi"). W kolejnych mamy poznać historie tytanów – zarówno tych dobrze znanych fanom kaijū, jak i nowych.  

Powiązane artykuły Monarch: Dziedzictwo potworów

Zobacz wszystkie artykuły

Monarch: Dziedzictwo potworów  (2023)

 Monarch: Dziedzictwo potworów

Kong: Wyspa Czaszki  (2017)

 Kong: Wyspa Czaszki

Godzilla  (2014)

 Godzilla

Godzilla II: Król potworów  (2019)

 Godzilla II: Król potworów

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Wideo

Czy to nowe "Gotowe na wszystko"? Zobacz teaser

Seriale Wideo

Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"

2 komentarze
Filmy

Tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)

9 komentarzy
Filmy

Josh D'Amaro nowym szefem Disneya

8 komentarzy
Filmy Multimedia

"Drama": Pattinson i Zendaya kłócą się w nowym zwiastunie

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Łukasz Ronduda na festiwalu w Rotterdamie! Recenzujemy

2 komentarze
VOD Seriale

"Piekło kobiet" od 6 marca w serwisie HBO Max! Zobacz teaser

8 komentarzy