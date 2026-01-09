Scenarzystki aktorskiej, kinowej adaptacji "Monster High" wybrane

Sukces "Barbie" sprawił, że na wielki ekran zmierza więcej filmów opartych na zabawkach filmy Mattel. Jedną z planowanych adaptacji jest "Monster High". W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tej produkcji.
Kto napisze kinowe "Monster High"?
Deadline informuje, że do napisania scenariusza zostały zatrudnione Hannah Hafey oraz Kaitlin Smith
, które przygotują tekst dla Mattel Studios, Universal Pictures oraz firmy Weed Road należącej do Akivy Goldsman
a. To pierwsza aktualizacja dotycząca filmu od czerwca 2025 roku - wówczas do reżyserii został zaangażowany Gerard Johnstone
, twórca "M3GAN"
. Prace nad aktorskim "Monster High" rozpoczęły się rok przed zatrudnieniem reżysera.
Hafey i Smith to dopiero wschodzące nazwiska w Hollywood. Ich scenariusze trzykrotnie trafiały na prestiżową The Black List, ostatnio za tekst "Entertaining". Obecnie trwają prace nad projektem "Rachel Nevada" na podstawie scenariusza autorek, jak również nad "Misfit City" (którym zajmuje się HBO Max).
Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. "Monster High" wystartowało w 2010 roku jako linia lalek. Akcja rozgrywa się w liceum dla nastoletnich dzieci legendarnych potworów – m.in. Drakuli, Frankensteina, Wilkołaka czy Mumii. Marka od początku stawiała na inkluzywność i akceptację własnej odmienności, a z czasem rozrosła się o seriale animowane, aktorskie filmy telewizyjne i książki.
"Monster High - zwiastun serialu