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"Z "Igrzysk śmierci" na Księżyc w nadchodzącym "Moon People"

Deadline / autor: /
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&quot;Z &quot;Igrzysk śmierci&quot; na Księżyc w nadchodzącym &quot;Moon People&quot;
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin
Portal Deadline informuje dziś o nowym niezależnym projekcie science-fiction rozwijanym w USA. Według dziennikarzy znana z serii "Igrzyska śmierci" Jena Malone będzie przewodzić obsadzie filmu "Moon People" opowiadającego o niebezpiecznej podróży na Księżyc.

"Moon People" – co wiemy?



Według informacji dziennikarzy, "Moon People" opowie historię grupy astronautów wysłanych na Księżyc celem odnalezienia znajdujących się tam ponoć nieodkrytych dotąd pokładów wody. Prosta misja badawcza przemienia się jednak na miejscu w śmiertelne niebezpieczeństwo. 

GettyImages-2254662572.jpg Getty Images © NBC
Dermot Mulroney


Deadline donosi, że Malone w obsadzie towarzyszyć będą także Dermot Mulroney ("Sierpień w hrabstwie Osage"), Mekhi Phifer ("8 Mila") i Vannessa Vasquez (serial "Skarb narodów: Na skraju historii"). Aktorzy skończyli już swoją pracę, jako że zdjęcia do filmu realizowane w stanie Kentucky dobiegły niedawno końca.

Za "Moon People" odpowie Stanley Yung – reżyser, scenarzysta i przede wszystkim producent, który w przeszłości stawał za kamerą m.in. horroru "2 Bedroom 1 Bath". Tym razem Yung wyreżyseruje film na podstawie cudzego scenariusza. Tekst napisał bowiem Niko Foster, który wcześniej pracował przy filmie "The Wrecker". Za produkcję "Moon People" odpowiada niezależne studio Al Bravo, które w zeszłym roku przyniosło nam kryminalne "Desert Dawn".

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