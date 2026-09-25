"Z "Igrzysk śmierci" na Księżyc w nadchodzącym "Moon People"

Portal Deadline informuje dziś o nowym niezależnym projekcie science-fiction rozwijanym w USA. Według dziennikarzy znana z serii "Igrzyska śmierci" Jena Malone będzie przewodzić obsadzie filmu "Moon People" opowiadającego o niebezpiecznej podróży na Księżyc.
"Moon People" – co wiemy?
Według informacji dziennikarzy, "Moon People"
opowie historię grupy astronautów wysłanych na Księżyc celem odnalezienia znajdujących się tam ponoć nieodkrytych dotąd pokładów wody. Prosta misja badawcza przemienia się jednak na miejscu w śmiertelne niebezpieczeństwo.
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Dermot Mulroney
Deadline donosi, że Malone
w obsadzie towarzyszyć będą także Dermot Mulroney
("Sierpień w hrabstwie Osage
"), Mekhi Phifer
("8 Mila
") i Vannessa Vasquez
(serial "Skarb narodów: Na skraju historii
"). Aktorzy skończyli już swoją pracę, jako że zdjęcia do filmu realizowane w stanie Kentucky dobiegły niedawno końca.
Za "Moon People"
odpowie Stanley Yung
– reżyser, scenarzysta i przede wszystkim producent, który w przeszłości stawał za kamerą m.in. horroru "2 Bedroom 1 Bath
". Tym razem Yung
wyreżyseruje film na podstawie cudzego scenariusza. Tekst napisał bowiem Niko Foster
, który wcześniej pracował przy filmie "The Wrecker
". Za produkcję "Moon People"
odpowiada niezależne studio Al Bravo, które w zeszłym roku przyniosło nam kryminalne "Desert Dawn
".
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