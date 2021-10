"Mord" nowa powieść Maksa Czornyja

KONIEC ŚWIATA JEST JUŻ BLISKO. BĄDŹ PRZYGOTOWANY.



Takie przesłanie powtarza w swoich mediach Profet, samozwańczy prorok. Z dnia na dzień jego hasła zyskują coraz więcej odbiorców. Tymczasem na obrzeżach Gdańska dochodzi do włamania do domku kempingowego. W jego trakcie ginie mężczyzna, a kobieta w ciąży zostaje poddana okrutnej torturze i cudem uchodzi z życiem.



Na miejscu przestępstwa śledczy odnajdują starą zabawkę z upiorną wiadomością. Kim jest jej autor i co dokładnie chciał przekazać?



Śledztwo przejmuje komisarz Liza Langer, którą coraz mocniej dręczą demony nawracającej depresji. Z pomocą przychodzi jej Orest Rembert - psycholog policyjny oraz profiler.



Wkrótce psychopata obiera za cel kolejną kobietę. Rozpoczyna się potworny wyścig z czasem. Kto będzie zwycięzcą?



Nowy thriller z komisarz Lizą Langer i profilerem kryminalnym Orestem Rembertem.



JESTEŚMY TYLKO CZĄSTKĄ WSZECHŚWIATA.

MARNYM PYŁEM NIESKOŃCZONOŚCI.

NIKIM WYJĄTKOWYM.

KONIEC ŚWIATA JEST JUŻ BLISKO.