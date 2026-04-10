"Morderczy żywioł", ale czy dobra zabawa? Recenzja

Połączenie "huragan plus rekiny" brzmi jak przepis na niezobowiązujący wieczór przed ekranem. Czy thriller "Morderczy żywioł", który właśnie zadebiutował na platformie Netflix, spełnia obietnicę dobrej zabawy z huraganami i rekinami? Przeczytajcie recenzję, której autorem jest Łukasz Budnik.
Recenzujemy "Morderczy żywioł" Pierwszych kilkanaście minut reżyser Tommy Wirkola poświęca na wprowadzenie postaci i podkreślenie, jak groźny będzie huragan, z którym przyjdzie się im zmierzyć. Jednocześnie konstruuje dialogi tak, że właściwie od razu możemy przewidzieć, co spotka poszczególnych bohaterów, a potem sprawdzać, czy przewidywania były trafne (uprzedzam: były)
Łukasz Budnik. Niby podnoszący się poziom wody wciąż stanowi zagrożenie, a bohaterowie walczą z czasem i nie mogą sobie pozwolić na fałszywy ruch, ale Wirkola ma problem z utrzymaniem widza w napięciu
Są jednak również plusy: jest tu kilka całkiem zabawnych momentów, od strony realizacyjnej i aktorskiej film prezentuje się bez zarzutu, a pojedyncze fragmenty potrafią utrzymać uwagę. Jeśli potraktuje się seans jako B-klasową rozrywkę na piątkowy wieczór, to być może sprawdzi się całkiem nieźle. Cała recenzję autorstwa Łukasza Budnika przeczytacie TUTAJ.
"Morderczy żywioł" – zwiastun
Kiedy wielki huragan uderza w nadmorskie miasteczko, fala sztormowa przynosi spustoszenie, chaos i coś o wiele straszniejszego - głodne rekiny.
W obsadzie filmu znaleźli się Phoebe Dynevor
, Whitney Peak
, Djimon Hounsou
i Matt Nable
.