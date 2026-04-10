"Morderczy żywioł", ale czy dobra zabawa? Recenzja
"Morderczy żywioł", ale czy dobra zabawa? Recenzja

&quot;Morderczy żywioł&quot;, ale czy dobra zabawa? Recenzja
Połączenie "huragan plus rekiny" brzmi jak przepis na niezobowiązujący wieczór przed ekranem. Czy thriller "Morderczy żywioł", który właśnie zadebiutował na platformie Netflix, spełnia obietnicę dobrej zabawy z huraganami i rekinami? Przeczytajcie recenzję, której autorem jest Łukasz Budnik.
          

Recenzujemy "Morderczy żywioł"




Pierwszych kilkanaście minut reżyser Tommy Wirkola poświęca na wprowadzenie postaci i podkreślenie, jak groźny będzie huragan, z którym przyjdzie się im zmierzyć. Jednocześnie konstruuje dialogi tak, że właściwie od razu możemy przewidzieć, co spotka poszczególnych bohaterów, a potem sprawdzać, czy przewidywania były trafne (uprzedzam: były), pisze w swojej recenzji Łukasz Budnik.
  
Niby podnoszący się poziom wody wciąż stanowi zagrożenie, a bohaterowie walczą z czasem i nie mogą sobie pozwolić na fałszywy ruch, ale Wirkola ma problem z utrzymaniem widza w napięciu, dodaje autor recenzji.
  
Są jednak również plusy: jest tu kilka całkiem zabawnych momentów, od strony realizacyjnej i aktorskiej film prezentuje się bez zarzutu, a pojedyncze fragmenty potrafią utrzymać uwagę. Jeśli potraktuje się seans jako B-klasową rozrywkę na piątkowy wieczór, to być może sprawdzi się całkiem nieźle.

"Morderczy żywioł" – zwiastun




Kiedy wielki huragan uderza w nadmorskie miasteczko, fala sztormowa przynosi spustoszenie, chaos i coś o wiele straszniejszego - głodne rekiny.
   
W obsadzie filmu znaleźli się Phoebe Dynevor, Whitney Peak, Djimon Hounsou i Matt Nable.

