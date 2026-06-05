"Morfeusz": Czy nowy serial SkyShowtime nie pozwoli Wam zasnąć? Recenzja

Już teraz na SkyShowtime możecie zobaczyć serial "Morfeusz". Czy twórcom udało się stworzyć angażującą historię? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w recenzji Dawida Myśliwca.
Czy "Morfeusz" to udany serial? Przeczytaj naszą recenzję
W swojej recenzji Dawid Myśliwiec zwraca uwagę na brak doświadczenia reżysera Macieja Migasa
w produkcjach kryminalnych: kilka odcinków mocno przeciętnego serialu "Ślad" czy jeden odcinek "Układu" zdecydowanie trudno uznać za bogate doświadczenie w konwencji produkcji kryminalno-gangsterskich, a już tym bardziej nie pomogły w jego zdobyciu tytuły takie jak "Leśniczówka" czy "Miłość jak miód".
Czy pomógł scenarzysta Michał Wawrzecki, który w swoim CV ma takie tytuły jak "Chyłka
", "Żywioły Saszy
" czy "Sortownia
"? Niestety zdaniem autora recenzji twórcom nie udało się stworzyć angażującej historii: Bardzo szybko okazało się, że duet Migas – Wawrzecki nie potrafi zapewnić tej historii odpowiedniej dynamiki – pierwszych kilka odcinków trwało bitą godzinę, choć nie sposób uzasadnić takiego metrażu. Reżyser często bawi się w efekciarskie sztuczki (prześwietlone kadry, wielokrotna ekspozycja), które może obroniłyby się w niezależnym dramacie obyczajowym, ale w serialu kryminalnym wydają się absolutnie zbyteczne. W scenariuszu natomiast nazbyt rozwleczone zostają wątki poboczne – owszem, Leyerowie działają na wielu polach i wciągają w swoje rozgrywki mnóstwo osób, ale czy naprawdę o każdej z nich musimy wiedzieć aż tyle? Często można odnieść wrażenie, że losy kluczowych aktorów tej rozgrywki zajmują mniej miejsca niż wątki poboczne, a to bardzo negatywnie wpływa na dynamikę narracji, a co za tym idzie – poziom zainteresowania widza tą historią.
Myśliwiec chwali jednak finałowy odcinek: Szkoda, że twórcy czekali na wprowadzenie konkretnej akcji aż do ostatniego odcinka, który – trzeba przyznać – robi dużo lepsze wrażenie niż kilka wcześniejszych. To nietypowa sytuacja, bo znacznie częściej spotyka się seriale, których twórcy nie umieją jakościowo zakończyć. W "Morfeuszu" jest inaczej – choć siódmy odcinek nie zamyka całkowicie możliwości kontynuowania tej historii, jej zakończenie w tym miejscu również można byłoby uznać za uzasadnione i umiarkowanie satysfakcjonujące. Nie wszystkie wątki spinają się tu w zadowalający sposób, nie każda z postaci dostaje to, na co zasłużyła, ale w finałowym odcinku wreszcie mamy dramaturgię i tempo, które chciałoby się oglądać na przestrzeni całego sezonu.
Choć autor ma duże zastrzeżenia do sposobu prowadzenia narracji i przedstawienia bohaterów, nie uważa serialu za całkowita porażkę. Jakie rady ma dla twórców? Sporo tu nie zagrało – postać starego Leyera jest groteskowa (a chyba nie do końca miała taka być), a obserwowana na ekranie przemiana Piotra nie jest ani trochę wiarygodna – ale widać tu ciekawe pomysły i nietuzinkową realizację. Gdyby tę narrację nieco skondensować i poprawić jej dynamikę, mógłby z tego wyjść jeden z ciekawszych polskich seriali kryminalnych ostatnich lat. A tymczasem dostaliśmy produkcję, która przykuwa uwagę widza, ale robi wiele, by szybko ją stracić.
Cała recenzję autorstwa Dawida Myśliwca znajdziecie na karcie serialu
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Zobacz zwiastun "Morfeusza"
"Morfeusz
" to siódma polska produkcja oryginalna SkyShowtime. W roli głównej występuje Kamil Szeptycki
, któremu towarzyszą m.in. Andrzej Grabowski
, Mateusz Kmiecik
, Sylwia Gola
, Sonia Bohosiewicz
i Andrzej Konopka
. Zobaczcie zwiastun: