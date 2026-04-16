"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

Kolejna kryminalna opowieść na horyzoncie. Portal SkyShowtime dzieli się dziś datą premiery swojego nowego polskiego serialu z Andrzejem Grabowskim i Andrzejem Konopką. Według serwisu, w objęcia "Morfeusza" będziecie mogli wpaść od 2 czerwca. Jest to już siódma oryginalna produkcja platformy powstała w naszym kraju.
"Morfeusz" – fotografie z serialu
"Morfeusz" – co wiemy o serialu?
"Morfeusz
" – siedmioodcinkowy serial SkyShowtime – opowie historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej - ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.
W głównych rolach produkcji wystąpią: Andrzej Grabowski
("Pitbull
"), Kamil Szeptycki
("Chopin, Chopin!
"), Mateusz Kmiecik
("Śleboda
") i Sylwia Gola
("Rojst
"). W pozostałych rolach pojawią się między innymi: Ali Bahrudinov
, Sonia Bohosiewicz
, Andrzej Konopka
, a także Jan Błachowicz
, Janusz Chabior
, Michał Piróg
i Vienio
.
Reżyserem serialu "Morfeusz
" jest Maciej Migas
("Miłość jak miód
"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki
("LARP. Miłość, trolle i inne questy
"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica
("Dziki
"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis
i Maciej Sowiński
. Muzykę skomponował Łukasz Targosz
.