"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu
"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

Kolejna kryminalna opowieść na horyzoncie. Portal SkyShowtime dzieli się dziś datą premiery swojego nowego polskiego serialu z Andrzejem GrabowskimAndrzejem KonopkąWedług serwisu, w objęcia "Morfeusza" będziecie mogli wpaść od 2 czerwca. Jest to już siódma oryginalna produkcja platformy powstała w naszym kraju.

"Morfeusz" – siedmioodcinkowy serial SkyShowtime – opowie historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej - ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.

W głównych rolach produkcji wystąpią: Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst"). W pozostałych rolach pojawią się między innymi: Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, a także Jan Błachowicz, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio

Reżyserem serialu "Morfeusz" jest Maciej Migas ("Miłość jak miód"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica ("Dziki"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński. Muzykę skomponował Łukasz Targosz.

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

Johnson kontra Hathaway. Zapowiedź ekranizacji bestsellera

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood

Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie