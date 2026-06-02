"Morfeusz" już dziś w SkyShowtime

Już dziś w SkyShowtime zadebiutował "Morfeusz" – siódma polska produkcja oryginalna realizowana na zlecenie platformy.
"Morfeusz
" składa się z siedmiu odcinków. Pierwsze dwa są już dostępne w SkyShowtime. Kolejne będą pojawiały się co tydzień aż do 7 lipca. Przypominamy zwiastun:
"Morfeusz
" opowiada historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność oraz bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.
Kamil Szeptycki jako Piotr Leyer. Fot. B. Mrozowski
Sylwia Gola jako Ewa. Fot. B. Mrozowski Andrzej Grabowski jako Andrzej Leyer. Fot. B. Mrozowski
Piotr Kmiecik jako Moro. Fot. B. Mrozowski
Autorem scenariusza jest Michał Wawrzecki
. Krzesło reżysera zajął Maciej Migas
. W roli głównej zobaczymy Kamila Szeptyckiego
, któremu towarzyszą m.in. Andrzej Grabowski
, Mateusz Kmiecik
, Sylwia Gola
, Sonia Bohosiewicz
i Andrzej Konopka
.
