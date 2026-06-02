Newsy Seriale "Morfeusz" już dziś w SkyShowtime
VOD / Seriale

"Morfeusz" już dziś w SkyShowtime

Informacja sponsorowana / /
https://www.filmweb.pl/news/%22Morfeusz%22+ju%C5%BC+dzi%C5%9B+w+SkyShowtime-166900
&quot;Morfeusz&quot; już dziś w SkyShowtime
źródło: materialy promocyjne
autor: B.Mrozowski
Już dziś w SkyShowtime zadebiutował "Morfeusz" – siódma polska produkcja oryginalna realizowana na zlecenie platformy.

"Morfeusz" już dziś w SkyShowtime


"Morfeusz" składa się z siedmiu odcinków. Pierwsze dwa są już dostępne w SkyShowtime. Kolejne będą pojawiały się co tydzień aż do 7 lipca. Przypominamy zwiastun:



"Morfeusz" opowiada historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność oraz bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Kamil Szeptycki jako Piotr Leyer. Fot. B. Mrozowski
Sylwia Gola jako Ewa. Fot. B. Mrozowski
Morfeusz_nowy serial oryginalny SkyShowtime_na zdj. Andrzej Grabowski (1)_fot.B.Mrozowski (small).jpg
Andrzej Grabowski jako Andrzej Leyer. Fot. B. Mrozowski
Morfeusz_nowy serial oryginalny SkyShowtime_na zdj. Mateusz Kmiecik (1)_fot.B.Mrozowski (small).jpg
Piotr Kmiecik jako Moro. Fot. B. Mrozowski

Autorem scenariusza jest Michał Wawrzecki. Krzesło reżysera zajął Maciej Migas. W roli głównej zobaczymy Kamila Szeptyckiego, któremu towarzyszą m.in. Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, Sonia Bohosiewicz i Andrzej Konopka.
Informacja sponsorowana

Powiązane artykuły Morfeusz

Zobacz wszystkie artykuły

Morfeusz  (2026)

 Morfeusz

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Karlowe Wary 2026: Te filmy będą walczyć o Kryształowego Globusa

1 komentarz
VOD Filmy

"Michael" za chwilę na VOD. Wielki hit kinowy wreszcie do obejrzenia w domu

2 komentarze
Gry

"Baldur’s Gate 2". Gotowi na remake?

Festiwal w Gdyni 2026 ma swój plakat. A nawet trzy!

1 komentarz
Filmy

"Ziemia obiecana" wygrywa plebiscyt na Wasz ulubiony film Andrzeja Wajdy!

2 komentarze
Filmy

Legenda komedii dostanie filmową biografię

11 komentarzy
Filmy

Zoë Kravitz w nowym filmie twórczyni "My Old Ass"