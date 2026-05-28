Nemezis Sherlocka Holmesa nadchodzi. O czym opowie "Moriarty"?

Proza Arthura Conan Doyle'a to niesłabnące źródło inspiracji dla filmowców. Jak podaje Deadline, studia Fremantle i Archery Pictures pracują nad serialem o nemezis Sherlocka Holmesa.

Co wiemy o "Moriartym"?


Nad scenariuszem "Moriarty'ego" (tytuł roboczy) będą pracować Christopher Cornwell ("Księga czarownic") i Oliver Lansley ("Gdzie jest Wanda?"). Na tym etapie nie wiadomo, komu przypadnie główna rola. Serial zapowiadany jest jako nowoczesna reinterpretacja klasyki utrzymana w gatunku crime procedural

Tytułowy bohater prowadzi podwójne życie: jest szanowanym profesorem psychologii kryminalnej na Uniwersytecie w Durham, a jednocześnie geniuszem zbrodni stojącym za każdym wyrafinowanym przestępstwem w północnej Anglii. Kiedy jego rywal rozpoczyna bezpardonowy atak na jego podziemne imperium, Moriarty decyduje się dołączyć do policji jako konsultant. Liczy, że uda mu się pokonać wroga za pomocą prawa, a jednocześnie ukryć swoją prawdziwą tożsamość.

Ralph Fiennes jako profesor Moriarty w filmie "Holmes i Watson"

Najsłynniejsi odtwórcy roli profesora Moriarty'ego


Postać profesora Jamesa Moriarty'ego pojawiała się w licznych adaptacjach przygód Sherlocka Holmesa. Wcielali się w nią m.in. Laurence Olivier ("Siedmio-procentowy roztwór"), John Huston ("Sherlock Holmes w Nowym Jorku"), Eric Porter (seriale "Przygody Sherlocka Holmesa" i "Powrót Sherlocka Holmesa"), Andrew Scott ("Sherlock"), Jared Harris ("Sherlock Holmes: Gra cieni") i Ralph Fiennes ("Holmes i Watson").

Zobacz zwiastun "Młodego Sherlocka"


Serial "Młody Sherlock" zadebiutował na Prime Video w marcu tego roku. W tytułowego bohatera wciela się Hero Fiennes Tiffin, któremu jako James Moriarty partneruje Dónal Finn. Przypominamy zwiastun:


