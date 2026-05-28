Nemezis Sherlocka Holmesa nadchodzi. O czym opowie "Moriarty"?

Proza Arthura Conan Doyle'a to niesłabnące źródło inspiracji dla filmowców. Jak podaje Deadline, studia Fremantle i Archery Pictures pracują nad serialem o nemezis Sherlocka Holmesa.
Co wiemy o "Moriartym"?
Nad scenariuszem "Moriarty'ego
" (tytuł roboczy) będą pracować Christopher Cornwell
("Księga czarownic
") i Oliver Lansley
("Gdzie jest Wanda?
"). Na tym etapie nie wiadomo, komu przypadnie główna rola. Serial zapowiadany jest jako nowoczesna reinterpretacja klasyki utrzymana w gatunku crime procedural
.
Tytułowy bohater prowadzi podwójne życie: jest szanowanym profesorem psychologii kryminalnej na Uniwersytecie w Durham, a jednocześnie geniuszem zbrodni stojącym za każdym wyrafinowanym przestępstwem w północnej Anglii. Kiedy jego rywal rozpoczyna bezpardonowy atak na jego podziemne imperium, Moriarty
decyduje się dołączyć do policji jako konsultant. Liczy, że uda mu się pokonać wroga za pomocą prawa, a jednocześnie ukryć swoją prawdziwą tożsamość.
Ralph Fiennes jako profesor Moriarty w filmie "Holmes i Watson"
Najsłynniejsi odtwórcy roli profesora Moriarty'ego
Postać profesora Jamesa Moriarty'ego
pojawiała się w licznych adaptacjach przygód Sherlocka Holmesa
. Wcielali się w nią m.in. Laurence Olivier
("Siedmio-procentowy roztwór
"), John Huston
("Sherlock Holmes w Nowym Jorku
"), Eric Porter
(seriale "Przygody Sherlocka Holmesa
" i "Powrót Sherlocka Holmesa
"), Andrew Scott
("Sherlock
"), Jared Harris
("Sherlock Holmes: Gra cieni
") i Ralph Fiennes
("Holmes i Watson
").
Zobacz zwiastun "Młodego Sherlocka"
Serial "Młody Sherlock
" zadebiutował na Prime Video w marcu tego roku. W tytułowego bohatera wciela się Hero Fiennes Tiffin
, któremu jako James Moriarty
partneruje Dónal Finn
. Przypominamy zwiastun: