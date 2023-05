"Mortal Kombat 2": księżniczka Kitana obsadzona. To aktorka znana z serialu Netfliksa

Getty Images © Jerod Harris

Adeline Rudolph na premierze filmu "Women Talking"

Co wiemy o "Mortal Kombat 2"?

Kim jest księżniczka Kitana, w którą wcieli się Adeline Rudolph?

Skąd znamy Adeline Rudolph?

Zobacz zwiastun "Mortal Kombat"

dołączyła do obsady widowiska. Znanej z netfliksowejaktorce przypadła rolaZdjęcia domają ruszyć już w czerwcu w Australii. Jako reżyser powróci, który zrealizował film z 2021 roku. Autorem scenariusza jest. W rolizobaczymy, w którą wwcieli się, to popularna wojowniczka. Postać ta zadebiutowała w drugiej części gry i od tej pory regularnie pojawia się w serii. Pochodzi ona z krainy zwanej Edenią. Choć wygląda na dwudziestoaltkę, w rzeczywistości liczy sobie ponad 10 tysięcy lat.wykorzystuje kilka stylów walki – najbardziej znane są Ba Gua oraz Eagle Claw. Jej główną bronią są zrobione ze stali wachlarze, dzięki którym może zadawać przeciwnikowi poważniejsze rany bądź obracać go w powietrzu przez dłuższy czas.posiada także umiejętność teleportacji.Postać ta jest blisko związana z, którą w nadchodzącym widowisku zagra. Obie aktorki blisko współpracowały na planie serialu, w którym grały siostry.najlepiej znana jest z seriali Netfliksa – była Agathą wi Billie Wesker w. Gościnnie, jako Minerva Marble, pojawiała się też w, serialu, który polscy widzowie również mogą zobaczyć na Netfliksie. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem jest horrorCole Young to zwyczajny zawodnik MMA, który walczy na codzień za pieniądze. Mężczyzna nie ma pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung wysyła swojego najlepszego wojownika Sub-Zero , aby go odnalazł. Cole wyrusza na poszukiwanie Sonyi Blade , która według Jaxa może pomóc mu uratować rodzinę. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena , jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię, takie z jakim urodził się Cole. Tam rozpoczyna się jego trening. Czy uda mu się odnaleźć moc drzemiącą w jego duszy?