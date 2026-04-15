"Mortal Kombat II": do sieci trafił opis nowego fragmentu z Johnnym Cage'em
Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
Coraz bliżej premiera "Mortal Kombat II". Nadchodzącemu widowisku poświęcono czas podczas CinemaConu w Las Vegas - zaprezentowano przy okazji nowy fragment.

Urban jako Cage w nowej zapowiedzi




Jedną z największych atrakcji sequela jest wprowadzenie Johnny’ego Cage’a, w którego wciela się Karl Urban. Bohater zostaje przedstawiony jako podstarzała gwiazda kina akcji z lat 90., która trafia do śmiertelnego turnieju jako reprezentant Ziemi.

Pokazany na CinemaConie fragment koncentruje się właśnie na turnieju. Cage najpierw próbuje zagadać przeciwników – w tym Barakę - i skierować walkę na Ludi Lin (Kang Liu), ale jego pewność siebie szybko obraca się przeciwko niemu. Zostaje zmuszony do walki i wpada w panikę, tłumacząc, że jest tylko aktorem ma dublerów, którzy zastępują go w niebezpiecznych scenach. Z czasem jednak bierze się w garść - zachęcony przez sojuszników ("Jesteś aktorem, więc graj") zaczyna walczyć, popisując się efektownymi kopnięciami i akrobacjami.

Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid, który nakręcił także pierwszą część z 2021 roku. Scenariusz napisał Jeremy Slater.

W obsadzie znaleźli się również m.in. Jessica McNamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks, Lewis Tan czy Hiroyuki Sanada.

Premiera filmu zaplanowana jest na 8 maja.

"Mortal Kombat II" - zwiastun



 

