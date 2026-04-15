"Mortal Kombat II": do sieci trafił opis nowego fragmentu z Johnnym Cage'em

Coraz bliżej premiera "Mortal Kombat II". Nadchodzącemu widowisku poświęcono czas podczas CinemaConu w Las Vegas - zaprezentowano przy okazji nowy fragment.
Urban jako Cage w nowej zapowiedzi
Jedną z największych atrakcji sequela jest wprowadzenie Johnny’ego Cage’a
, w którego wciela się Karl Urban
. Bohater zostaje przedstawiony jako podstarzała gwiazda kina akcji z lat 90., która trafia do śmiertelnego turnieju jako reprezentant Ziemi.
Pokazany na CinemaConie fragment koncentruje się właśnie na turnieju. Cage
najpierw próbuje zagadać przeciwników – w tym Barakę
- i skierować walkę na Ludi Lin (Kang Liu
), ale jego pewność siebie szybko obraca się przeciwko niemu. Zostaje zmuszony do walki i wpada w panikę, tłumacząc, że jest tylko aktorem ma dublerów, którzy zastępują go w niebezpiecznych scenach. Z czasem jednak bierze się w garść - zachęcony przez sojuszników ("Jesteś aktorem, więc graj") zaczyna walczyć, popisując się efektownymi kopnięciami i akrobacjami.
Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid
, który nakręcił także pierwszą część z 2021 roku. Scenariusz napisał Jeremy Slater
.
W obsadzie znaleźli się również m.in. Jessica McNamee
, Josh Lawson
, Mehcad Brooks
, Lewis Tan
czy Hiroyuki Sanada
. Premiera filmu zaplanowana jest na 8 maja.
"Mortal Kombat II" - zwiastun