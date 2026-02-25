"Mortal Kombat II": Karl Urban jako Johnny Cage. Zobacz nowy zwiastun

Premiera "Mortal Kombat II" zbliża się wielkimi krokami. Film początkowo miał trafić do kin w październiku 2025 roku, ale nowa data – 8 maja 2026 roku – już bardzo niedługo. W oczekiwaniu na ten dzień Warner Bros. opublikował nowy zwiastun widowiska. Zobaczcie, czego się spodziewać.
"Mortal Kombat II" – zobacz nowy zwiastun
Co wiemy o "Mortal Kombat II"?
Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage
– przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków.
Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid
, reżyser "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em
(Karl Urban
), Baraką
(CJ Bloomfield
) i Scorpionem
(Hiroyuki Sanada
) walczyć będą też m.in. Sonya Blade
(Jessica McNamee
), Jax
(Mehcad Brooks
), Liu Kang
(Ludi Lin
), Kitana
(Adeline Rudolph
) i Shao Kahn
(Martyn Ford
).
Karl Urban jako Johnny CageWiadomo już też, że "Mortal Kombat" dostanie również trzecią część.
Do napisania scenariusza trzeciej części zatrudniono bowiem Jeremy'ego Slatera
– autora tekstu kontynuacji, a także jej producenta. Fabuła ani obsada nie są w tej chwili znane, w trosce o nieodbieranie zabawy z seansu "Mortal Kombat II" widzom na całym świecie.