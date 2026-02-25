Newsy Filmy "Mortal Kombat II": Karl Urban jako Johnny Cage. Zobacz nowy zwiastun
Filmy

"Mortal Kombat II": Karl Urban jako Johnny Cage. Zobacz nowy zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mortal+Kombat+II%22%3A+Karla+Urbana+jako+Johnny+Cage.+Zobacz+nowy+zwiastun-165360
&quot;Mortal Kombat II&quot;: Karl Urban jako Johnny Cage. Zobacz nowy zwiastun
źródło: materialy promocyjne
Premiera "Mortal Kombat II" zbliża się wielkimi krokami. Film początkowo miał trafić do kin w październiku 2025 roku, ale nowa data – 8 maja 2026 roku – już bardzo niedługo. W oczekiwaniu na ten dzień Warner Bros. opublikował nowy zwiastun widowiska. Zobaczcie, czego się spodziewać. 

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

"Mortal Kombat II" – zobacz nowy zwiastun




Co wiemy o "Mortal Kombat II"?



Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage – przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków. 

Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid, reżyser "Mortal Kombat" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em (Karl Urban), Baraką (CJ Bloomfield) i Scorpionem (Hiroyuki Sanada) walczyć będą też m.in. Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kitana (Adeline Rudolph) i Shao Kahn (Martyn Ford).

Karl Urban jako Johnny Cage
Wiadomo już też, że "Mortal Kombat" dostanie również trzecią część. 
Do napisania scenariusza trzeciej części zatrudniono bowiem Jeremy'ego Slatera – autora tekstu kontynuacji, a także jej producenta. Fabuła ani obsada nie są w tej chwili znane, w trosce o nieodbieranie zabawy z seansu "Mortal Kombat II" widzom na całym świecie.

Powiązane artykuły Mortal Kombat II

Zobacz wszystkie artykuły

Mortal Kombat II  (2026)

 Mortal Kombat II

Mortal Kombat  (2021)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat  (1995)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat 2: Unicestwienie  (1997)

 Mortal Kombat 2: Unicestwienie

Najnowsze Newsy

Seriale

Netflix ogłosił premierę serialu twórców "Stranger Things". Zobacz zdjęcia

10 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Gildia Scenarzystów Polskich ogłasza nominacje do swoich nagród

7 komentarzy
Filmy

"Urodzeni mordercy" dziś o 20:00 w kinie Iluzjon

3 komentarze
Filmy

"Purgatory": Co wiemy o nowym filmie J.K. Simmonsa?

Gry

"Overwatch". Zupełnie nowa gra w uniwersum. Specjalnie na komórki

5 komentarzy
Seriale

Aimee Lou Wood to nowa Jane Eyre

9 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – to nie tylko czas "Ołowianych dzieci"