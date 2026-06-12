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"Mortal Kombat II" z szybką premierą na VOD. Zobaczcie pierwsze 10 minut

youtube.com / autor: /
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&quot;Mortal Kombat II&quot; z szybką premierą na VOD. Zobaczcie pierwsze 10 minut
Nie tak dawno temu "Mortal Kombat II" debiutował w kinach, a już trafił do dystrybucji cyfrowej. Sequel ekranizacji popularnej serii gier zadebiutował na dużym ekranie 8 maja, a od 9 czerwca jest dostępny na platformach VOD.

Tak zaczyna się "Mortal Kombat II"



Choć produkcja zebrała przyzwoite recenzje i została uznana za lepszą od pierwowzoru, wyniki finansowe okazały się niższe od oczekiwań.Film zarobił na świecie około 128 mln dolarów przy budżecie szacowanym na 80 mln dolarów. Przy okazji cyfrowej premiery w sieci udostępniono za darmo pierwsze dziesięć minut filmu. Fragment rozpoczyna się retrospekcją pokazującą przejęcie Edenii przez Shao Kahna. Następnie akcja przenosi się do teraźniejszości, gdzie Kitana i Jade mierzą się podczas treningowego pojedynku.



Scenarzysta filmu, Jeremy Slater, ujawnił wcześniej, że studio nie dało jeszcze zielonego światła trzeciej części. Przyznał jednak, że pracuje już nad scenariuszem "Mortal Kombat III": Nie dostaliśmy jeszcze oficjalnej zgody na realizację trzeciego filmu. Kiedy jednak studio zobaczyło reakcje widzów podczas pokazów testowych, uznało, że ta seria ma potencjał, by rozwijać się dalej.

W obsadzie "Mortal Kombat II" znaleźli się m.in. Karl Urban jako Johnny Cage, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Lewis Tan, Joe Taslim oraz Hiroyuki Sanada. Za reżyserię ponownie odpowiada Simon McQuoid.

"Mortal Kombat II" - zwiastun



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