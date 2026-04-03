"Mortal Kombat II" najdłuższą częścią serii. Ile będzie trwał?

Wiemy – choć wciąż nieoficjalnie – ile będzie trwała druga część "Mortal Kombat". Według sieci kin AMC Theaters film potrwa 116 minut, czyli niecałe dwie godziny. To oznacza, że będzie najdłuższą ekranizacją serii "Mortal Kombat" – dłuższą o 6 minut od filmu z 2021 roku, który trwał 110 minut.
Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage
– przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków. Scenarzysta Jeremy Slater
wyjaśnił, że seria pozwala za każdym razem skupić się na innym bohaterze i opowiedzieć nową historię, zamiast ciągle wracać do tych samych postaci.
Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid
, reżyser "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em
(Karl Urban
), Baraką
(CJ Bloomfield
) i Scorpionem
(Hiroyuki Sanada
) walczyć będą też m.in. Sonya Blade
(Jessica McNamee
), Jax
(Mehcad Brooks
), Liu Kang
(Ludi Lin
), Kitana
(Adeline Rudolph
) i Shao Kahn
(Martyn Ford
). Wiadomo już też, że "Mortal Kombat" dostanie również trzecią część.
Do napisania scenariusza trzeciej części zatrudniono bowiem Jeremy'ego Slatera
– autora tekstu kontynuacji, a także jej producenta. Fabuła ani obsada nie są w tej chwili znane, w trosce o nieodbieranie zabawy z seansu "Mortal Kombat II" widzom na całym świecie. "Mortal Kombat II" trafi do kin i IMAX 8 maja 2026 roku.
