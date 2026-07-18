"Mortal Kombat II" w HBO Max. Data premiery ujawniona

"Mortal Kombat II" trafił do kin 6 maja i od tamtej pory zarobił 129 milionów dolarów przy 80-milionowym budżecie. Teraz adaptacja gry wideo zmierza na platformę HBO Max.
"Mortal Kombat II" w HBO Max
Jak informuje serwis "Variety", kontynuacja filmu z 2021 roku zadebiutuje w serwisie już w przyszłym tygodniu - 24 lipca. Jeśli więc nie zdążyliście dotrzeć do kina, teraz macie macie szansę nadrobić zaległości.
Fabuła sequela koncentruje się na Johnnym Cage'u
, aktorze filmów sztuk walki, który zostaje zwerbowany przez boga piorunów Raidena
oraz Sonyę Blade
do udziału w tytułowym międzywymiarowym turnieju. Bohater dołącza do ziemskich wojowników, którzy stają do walki z siłami królestwa Pozaświatów. Ich głównym przeciwnikiem jest bezwzględny cesarz Shao Kahn
. W starciu pomaga im księżniczka Edenii, Kitana
.
W rolę Johnny'ego Cage'a wcielił się Karl Urban
("The Boys
"). Partnerują mu m.in.: Adeline Rudolph
(Kitana), Martyn Ford
(Shao Kahn), Jessica McNamee
(Sonya Blade), Ludi Lin
(Liu Kang
), Lewis Tan
(Cole Young), Mehcad Brooks
(Jax), Josh Lawson
(Kano), Chin Han
(Shang Tsung
), Tadanobu Asano
(Raiden) oraz Hiroyuki Sanada
(Scorpion
).
"Mortal Kombat II": zwiastun