Newsy Filmy "Mortal Kombat II" w HBO Max. Data premiery ujawniona
VOD / Filmy

"Mortal Kombat II" w HBO Max. Data premiery ujawniona

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mortal+Kombat+II%22+w+HBO+Max.+Data+premiery+online+ujawniona-167625
&quot;Mortal Kombat II&quot; w HBO Max. Data premiery ujawniona
"Mortal Kombat II" trafił do kin 6 maja i od tamtej pory zarobił 129 milionów dolarów przy 80-milionowym budżecie. Teraz adaptacja gry wideo zmierza na platformę HBO Max.

"Mortal Kombat II" w HBO Max



Jak informuje serwis "Variety", kontynuacja filmu z 2021 roku zadebiutuje w serwisie już w przyszłym tygodniu - 24 lipca. Jeśli więc nie zdążyliście dotrzeć do kina, teraz macie macie szansę nadrobić zaległości.


Fabuła sequela koncentruje się na Johnnym Cage'u, aktorze filmów sztuk walki, który zostaje zwerbowany przez boga piorunów Raidena oraz Sonyę Blade do udziału w tytułowym międzywymiarowym turnieju. Bohater dołącza do ziemskich wojowników, którzy stają do walki z siłami królestwa Pozaświatów. Ich głównym przeciwnikiem jest bezwzględny cesarz Shao Kahn. W starciu pomaga im księżniczka Edenii, Kitana.

W rolę Johnny'ego Cage'a wcielił się Karl Urban ("The Boys"). Partnerują mu m.in.: Adeline Rudolph (Kitana), Martyn Ford (Shao Kahn), Jessica McNamee (Sonya Blade), Ludi Lin (Liu Kang), Lewis Tan (Cole Young), Mehcad Brooks (Jax), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Raiden) oraz Hiroyuki Sanada (Scorpion).

"Mortal Kombat II": zwiastun



Powiązane artykuły Mortal Kombat II

Zobacz wszystkie artykuły

Mortal Kombat II  (2026)

 Mortal Kombat II

Mortal Kombat  (2021)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat  (1995)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat 2: Unicestwienie  (1997)

 Mortal Kombat 2: Unicestwienie

Najnowsze Newsy

Filmy

Dostał grosze na zrobienie "Backrooms". Za sequel skasuje 65 mln

5 komentarzy
Filmy

Po "Odysei" trzeba odpocząć. Nolan zapowiada przerwę od kina

3 komentarze
Filmy

Zwrot akcji! Matt Damon jednak powróci do "Bourne'a"?

6 komentarzy
Filmy

"Księżniczka i żaba": Disney szykuje aktorski film

15 komentarzy
Filmy

"Zabójcze ciało 2" powstanie. Zdjęcia jeszcze w tym roku

9 komentarzy
Filmy

Te gwiazdy piłki nożnej spróbowały swoich sił w aktorstwie

15 komentarzy

Filmowe wakacje z Polsat Box Go