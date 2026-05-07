Shailene Woodley gwiazdą thrillera tylko dla dorosłych. Kim jest "pomocnik mamusi"?

Shailene Woodley zyskała rozpoznawalność dzięki występom w takich produkcjach jak "Gwiazd naszych wina" czy "Niezgodna". Aktorka wkrótce doda do swojego CV nowy, odważny projekt. Jak podaje Deadline, aktorka wkrótce zagra w thrillerze erotycznym "Mother's Helper".
Co wiemy o "Mother's Helper"?
W "Mother's Helper
" Woodley
wcieli się w kobietę, która z trudem usiłuje pogodzić pracę z obowiązkami matki i żony. W końcu decyduje się zatrudnić tytułowego pomocnika – młodego przystojnego mężczyznę.
Milo Callaghan
Luke Kirby
Film będzie reżyserskim debiutem Bridget Moloney
, która napisała także scenariusz. Poza Woodley
na ekranie zobaczymy też Milo Callaghana
("Diuna: Proroctwo
", "The Rainmaker
") i Luke'a Kirby'ego
("Wspaniała pani Maisel
", "Był sobie pies
").
Skąd znamy Shailene Woodley?Shailene Woodley
najlepiej znana jest z produkcji dla młodzieży: będącego adaptacją powieści Johna Greena
melodramatu "Gwiazd naszych wina
" oraz serii "Niezgodna
", która powstała na podstawie cyklu książek Veroniki Roth
. Mogliśmy zobaczyć ją też w serialu "Wielkie kłamstewka
" oraz takich filmach jak "Spadkobiercy
", "Cudowne tu i teraz
", "Snowden
", "41 dni nadziei
", "Mauretańczyk
", "Ostatni list od kochanka
", "Inwestorzy amatorzy
", "Mizantrop
", "Podrabiani zakochani
" czy "Ferrari
". Aktualnie jej filmografię zamyka gościnny występ w serialu "Paradise
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. oparty na prawdziwej historii thriller "Unabomber".
