Newsy Filmy Shailene Woodley gwiazdą thrillera tylko dla dorosłych. Kim jest "pomocnik mamusi"?
Filmy

Shailene Woodley gwiazdą thrillera tylko dla dorosłych. Kim jest "pomocnik mamusi"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mother%27s+Helper%22%3A+Shailene+Woodley+gwiazd%C4%85+thrillera+tylko+dla+doros%C5%82ych-166483
Shailene Woodley gwiazdą thrillera tylko dla dorosłych. Kim jest &quot;pomocnik mamusi&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Alessandro Levati
Shailene Woodley zyskała rozpoznawalność dzięki występom w takich produkcjach jak "Gwiazd naszych wina" czy "Niezgodna". Aktorka wkrótce doda do swojego CV nowy, odważny projekt. Jak podaje Deadline, aktorka wkrótce zagra w thrillerze erotycznym "Mother's Helper". 

Co wiemy o "Mother's Helper"?


W "Mother's Helper" Woodley wcieli się w kobietę, która z trudem usiłuje pogodzić pracę z obowiązkami matki i żony. W końcu decyduje się zatrudnić tytułowego pomocnika – młodego przystojnego mężczyznę.

GettyImages-2229329987.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Milo Callaghan
GettyImages-2240208262.jpg Getty Images © Santiago Felipe
Luke Kirby

Film będzie reżyserskim debiutem Bridget Moloney, która napisała także scenariusz. Poza Woodley na ekranie zobaczymy też Milo Callaghana ("Diuna: Proroctwo", "The Rainmaker") i Luke'a Kirby'ego ("Wspaniała pani Maisel", "Był sobie pies").

Skąd znamy Shailene Woodley?


Shailene Woodley najlepiej znana jest z produkcji dla młodzieży: będącego adaptacją powieści Johna Greena melodramatu "Gwiazd naszych wina" oraz serii "Niezgodna", która powstała na podstawie cyklu książek Veroniki Roth. Mogliśmy zobaczyć ją też w serialu "Wielkie kłamstewka" oraz takich filmach jak "Spadkobiercy", "Cudowne tu i teraz", "Snowden", "41 dni nadziei", "Mauretańczyk", "Ostatni list od kochanka", "Inwestorzy amatorzy", "Mizantrop", "Podrabiani zakochani" czy "Ferrari". Aktualnie jej filmografię zamyka gościnny występ w serialu "Paradise". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. oparty na prawdziwej historii thriller "Unabomber". 

TOP: Najlepsze thrillery erotyczne


Przypominamy odcinek programu TOP, w którym wybieramy najlepsze thrillery erotyczne: 



Powiązane artykuły Mother's Helper

Zobacz wszystkie artykuły

Mother's Helper  (2027)

 Mother's Helper

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowy projekt Charlize Theron i reżysera "Alfy"

Wideo

Demoniczny Javier Bardem w nowym zwiastunie "Przylądka strachu"

5 komentarzy
Filmy

"Słowianie" Smarzowskiego jednym z najdroższych filmów w historii polskiego kina

41 komentarzy

Szokujące "Nieodwracalne" 27 maja o godz. 20 w kinie Iluzjon

19 komentarzy
Filmy

Hollywoodzkie gwiazdy w greckim "Białym Lotosie"

Filmy

Priyanka Chopra Jonas i Orlando Bloom zawalczą razem o przetrwanie

3 komentarze
Seriale

Oscar Isaac i Netflix przygotowują nowy serial o Las Vegas