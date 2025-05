To ma być wyjątkowy dokument o legendzie. Opowiedzą o nim m.in. De Niro, Day-Lewis, DiCaprio, Spielberg

"Mr. Scorsese" – dokument dla Apple w drodze

Getty Images © Mike Coppola

Oficjalny opis serii podaje:Sama reżyserka Rebecca Miller (" Miłość bez ostrzeżenia ") przyznała, że pracuje nad projektem od pięciu lat i w tym czasie dokument urósł z jednoczęściowej odsłony aż do pięciu odcinków. Scorsese współpracował w ostatnim czasie z platformą Apple przy " Czasie krwawego księżyca ", a także przygotowywanym już od kilku lat " The Wager " – historii tytułowego brytyjskiego okrętu wojennego z Leonardo DiCaprio na pokładzie. Scorsese ma również produkować nadchodzącą nową wersję " Przylądka strachu ". W serialowej odsłonie w rolach głównych zobaczymy Amy Adams oraz Patricka Wilsona Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek.Film był nominowany do Oscarów w 10 kategoriach.