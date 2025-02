"Mufasa: Król Lew" już wkrótce na VOD! Znamy datę premiery

"Mufasa: Król Lew" na VOD dwa miesiące po kinowej premierze

Zwiastun filmu "Mufasa: Król Lew"

trafił do kin tuż przed Bożym Narodzeniem. Od tamtej pory sprzedaje się rewelacyjnie. Aktualnie jest to siódma najbardziej kasowa amerykańska premiera ubiegłego roku. Na całym świecie. Większość tej kwoty (432,5 mln dolarów) pochodzi z rynku amerykańskiego.Disney postanowił, żedo cyfrowej dystrybucji trafi dwa miesiące po premierze kinowej. Bez wychodzenia z domu będzie go więc można obejrzeć jużNa razie dostępny będzie na platformach streamingowych takich jak Google Play czy iTunes, gdzieUżytkownicy platformy Disney+, którzy chcą obejrzeć film w ramach subskrypcji, muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość.